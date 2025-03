Nieuw toerismeseizoen van start in Vleteren

In de horecazaak ’t Witte Paard in Oostvleteren gaf Toerisme Vleteren officieel het startsein voor het nieuwe seizoen. Een zestigtal toerismeactoren en betrokkenen kwamen er samen.

Schepen van Toerisme Gerda Goubeir (LVP) opende de avond met het voorstellen van Michelle Caulier, die Astrid Blomme opvolgt als diensthoofd Vrije Tijd en Toerisme.

“In 2023 hadden we 24 toeristische uitbatingen in Vleteren. In vergelijking met acht jaar geleden is dat een verdubbeling. Er zijn momenteel 439 bedden voor toeristen in Vleteren, ‘Het Groene Bierdorp’. In 2015 waren er dat 298. Het aantal overnachtingen werd vorig jaar afgeklopt op 24.055. Hierbij staan we als zesde gemeente op de dertien in de Westhoek, die met Westtoer samenwerken. We gaan er goed op vooruit, maar hoe kan dat anders met al de troeven die we te bieden hebben: we hebben drie brouwerijen, en heel wat rustige wandelpaden, fietsroutes en ruiterpaden. Onze uitbaters van B&B’s, campings, glampings, vakantiehuizen, restaurants en cafés zullen in het komende seizoen weer hun beste beentje voorzetten”, aldus de schepen.

Wandelen, fietsen en waterbeleving

Michelle Caulier, diensthoofd Vrije Tijd, stelde het toeristisch programma 2025 voor. “Vleteren is dé perfecte plek voor wie houdt van zachte recreatie. Dit jaar leggen we, naast onze prachtige fiets- en wandelroutes, extra focus op waterbeleving en wandelen langs het water.”

De geliefde ‘Vroege Vogels Wandeling’ (vorig jaar 500 deelnemers) keert terug op zondag 13 april, dit keer met een bijzondere invalshoek: wandelen langs het water. Laat je meevoeren langs de Poperingevaart en de broeken, waar je de natuur ziet ontwaken in al haar pracht. Daarna kan er genoten worden van een ontbijt in De Sceure. En er is goed nieuws voor wandelliefhebbers. Binnenkort komt er een houten wandelbrug over de Heidebeek, die de Puidebroeken in Westvleteren verbindt met Alveringem. Dit project, mogelijk gemaakt dankzij het PDPO Herstelfonds ‘Link de Westhoek’ en diverse partners, zorgt voor een nieuwe, unieke wandelervaring. Die brug zou klaar zijn tegen de zomer.

Fietsen met een natje en een droogje

“Ook onze jaarlijkse zomerfietszoektocht keert terug. Vorig jaar ontvingen we 430 deelnemingsformulieren. Van 1 juli tot en met 31 oktober kunnen fietsers op ontdekking langs een route met water als centraal thema. Speur mee, geniet van het landschap en laat je verrassen. We sluiten de zomervakantie op 31 augustus feestelijk af met de Waterfeesten in Elzendamme. Jong en oud kunnen zich uitleven op en rond de IJzer met activiteiten zoals pedalo, kajak en SUP.”

Erfgoed in beweging

“Op zondag 27 april zetten we de gerestaureerde De Meestersmolen in de kijker tijdens Erfgoeddag met De Molenspelen. Kinderen kunnen er al spelend ontdekken hoe de molen werkt en meer te weten komen over zijn rijke geschiedenis. Daarnaast lanceert de dienst Toerisme een gloednieuwe folder waarin zowel de boeiende geschiedenis als de bezoekmogelijkheden van de molen uitgebreid worden voorgesteld. En op zondag 6 juli is er ‘Vleter’n up wiel’n’ in De Sceure in Oostvleteren.”

Natuurbeleving

Dompel je onder in de magie van een openluchtfilm in het hart van het Sixtusbos. ‘Film in het Bos’ op 13 augustus brengt niet alleen een unieke filmervaring, maar laat je ook op een ontspannen manier kennismaken met het groen van Vleteren.

Op zondag 12 oktober brengt Lunacoustic een aperitiefconcert in brouwerij Deca in Woesten. Op zondagen 19 en 26 oktober zijn er de wandelingen ‘Van nun’n toet poaters’ rond Sint-Sixtus.