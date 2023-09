Natuureducatief gezinsspel in Vloethemveld

Gids Peter De Ram, werkte een natuureducatief kaartspel uit voor gezinnen die een gidsbeurt willen meevolgen in het Kampgebied in Vloethemveld. Voor de gidsbeurt krijgen de kinderen een musketon en een aantal kaarten met opdrachtjes op. De opdrachten variëren van ‘zoek een teken of litteken op een boom’ over ‘zoek een stuk tekst en lees voor’ tot ‘huppel als een reekalf’. Aan de hand van de opdrachtjes verkennen de kinderen doorheen de gidsbeurt op een speelse manier het gebied, haar geschiedenis en haar bijzondere natuur, terwijl volwassen deelnemers zich volop kunnen focussen op de gidsbeurt. Vraag de gids om de speelkaarten voor de start van de rondleiding. (BC)

Info: www.vloethemveldvzw.be