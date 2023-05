Moorslede stelt nieuw toeristisch seizoen voor met tal van activiteiten

De toeristische dienst van de gemeente stelt haar toeristisch programma voor de komende maanden voor. Dat bevat een mooie mix van eigen organisatie en evenementen die georganiseerd worden vanuit de samenwerking binnen de cluster Grensleie. Hoogtepunten dit jaar zijn de avondmarkt op 15 augustus en de tweede editie van Daisel Verlicht in het najaar.

Op 1 mei start in Dadizele traditiegetrouw het nieuwe toeristisch seizoen. Net voor de opening stelden de toeristische dienst, de toeristische raad en schepen van Toerisme Nessim Ben Driss (Visie) het programma voor. “Traditiegetrouw is 1 mei een hoogdag voor de gemeente Dadizele. De Gezinsbond organiseert dan telkens haar rommelmarkt, maar ook in het gemeentelijk domein ’t Torreke is er dan van alles te doen”, licht de schepen toe . Onder andere de Ridder Janszonen tekenden er present voor een aperitiefconcert. Maar het toeristisch seizoen in Dadizele is meer dan 1 mei alleen.

“In samenwerking met Arjoentje stippelden we een kinderwandeling rond de figuur van Ridder Jan uit. Tijdens de wandeling duiken de kinderen in de wereld van ridders en jonkvrouwen. Gids Arjoentje tovert de ene na de andere vraag uit zijn bolderkar”, aldus Bieke Bekaert van de toeristische dienst.

Kunstzomer Leiestreek

Ook dit jaar zijn er verschillende activiteiten binnen de cluster Grensleie. Zo is de Smikkeltocht terug. Op 7 en 8 mei start het evenement in Wevelgem. Van 1 tot 30 september is er een fietszoektocht langs de nieuwe Grensleiefietsroute die Westtoer ontwikkelde. “We wisten dit jaar ook Kunstzomer Leiestreek naar de gemeente te halen”, aldus Marilyne Volckaert van de toeristische dienst.

In Dadizele kan je tijdens die periode op zondag terecht in de basiliek, in het rosarium, in Maria’s Rustoord en in het voormalige gemeentehuis om er kunst te bezichtigen. In Slypskapelle kan je zowel op zaterdag als op zondag een kijkje nemen in de Sint-Theresiakerk. Speciaal voor de Kunstzomer Leiestreek stippelde de toeristische dienst een fiets- en wandellus van zeven kilometer uit die geïnteresseerden langs de verschillende locaties brengt.

Schatten van Vlieg

Bij de opmaak van het toeristisch programma worden ook de kinderen niet vergeten. Van 1 juli tot 31 augustus is er de derde editie van ‘Schatten van Vlieg’ in Dadizele. Dit jaar is het thema ‘Voel jij wat ik voel?’. Langsheen een parcours van een drietal kilometer komen de kinderen alles te weten over emoties. Wie de schat vindt, krijgt een leuk gadget. Wie graag met de kindjes eens wil picknicken, kan opnieuw een picknick bestellen en die ophalen in de picknickkast in ’t Torreke. Een Grote, Kleine of Deluxe Pompeschitter bestellen kan via www.toerismedadizele.be/picknickkast.”

“Op 10 september is er in ’t Torreke opnieuw een artisanale markt. Verschillende standhouders presenteren er hun ambachtelijke waren. Voor de kinderen wordt een activiteit uitgewerkt terwijl de ouders op het terras verpozen. Dit jaar draait alles rond het thema ridders en prinsessen.

Daisel Verlicht

Twee evenementen zullen ongetwijfeld ook dit jaar heel wat volk naar de Pompeschittersgemeente lokken. Op 15 augustus slaan de dienst Toerisme en de vereniging Dadizele Onderneemt de handen in elkaar voor een volgende editie van de feest- en avondmarkt. Ook dit jaar worden er duizenden bezoekers verwacht.

Het toeristisch seizoen wordt afgesloten op 4 november met de tweede editie van Daisel Verlicht, een avond waarop tal van lichtjes voor sfeer en gezelligheid zullen zorgen in Dadizele. De toeristische dienst kan voor het evenement opnieuw rekenen op tal van plaatselijke verenigingen.

Caravan

Op de toeristische evenementen zal voortaan ook vaak een caravan opduiken. “We hebben een oude caravan gerenoveerd en zullen die inzetten op evenementen. De caravan kan bijvoorbeeld gebruikt worden als infostand of om een drankje te presenteren. Ook bij andere evenementen georganiseerd door de gemeente zal de caravan ingeschakeld worden”, geeft schepen Nessim Ben Driss (Visie) nog mee.