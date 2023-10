Molensite in Nieuwkerke wordt openbare picknickplaats

Er komt een tweede openbare picknickplaats in Nieuwkerke. Nadat eerder de site aan de Walletjes werd ingericht, koopt de gemeente Heuvelland nu een perceel grond aan waar tot de Eerste Wereldoorlog de Warandemolen stond. Het gaat om een perceel van zo’n 700 vierkante meter aan de Oude Dranouterstraat.

Het is op aangeven van lokaal erfgoedspecialist Raymond Six dat de gemeente Heuvelland het perceel grond zal aankopen. “Op die plaats stond meer dan 400 jaar een molen, tot hij in WO I verdween”, vertelt Raymond. “In de archieven is heel wat terug te vinden over de geschiedenis van de molen en de locatie. Vorig jaar maakte het feestcomité er ook een mooie digitale montage van tijdens zijn erfgoedwandeling. Op de locatie zelf zitten de funderingen van de molen nog in de grond. Doordat de site na de oorlog altijd als weide gebruikt werd, zit de geschiedenis hier nog onaangeroerd in de grond. Vanop deze site heb je een prachtig zicht op de West-Vlaamse heuvelrij, van Cassel tot Mesen en alles ertussenin.”

Stopplaats

Het perceel ligt in Nieuwkerke op het wandelnetwerk en de Geuzenwandelroute. “Het wordt dan ook een prachtige aanvulling als infoplek rond de molens, maar eveneens als mooie rust- en picknickplaats. De exacte inrichting moet nog uitgewerkt worden, maar we denken aan het opnieuw zichtbaar maken van de funderingen, infopanelen en een mooie zitbank tussen de houtkanten”, vertelt schepen van Toerisme Bart Vanacker (Gemeentebelangen).

“We zijn dan ook heel dankbaar aan gebruiker en eigenaars, de familie Debaene, dat we dit stukje geschiedenis konden aankopen en in de toekomst tot een mooi plekje uitwerken in Nieuwkerke. De aankoop werd al goedgekeurd in het college en gaat in oktober naar de gemeenteraad om definitief af te ronden.”

Heuvellab

De site wordt ook het vervolgverhaal van wat in het Heuvellab gebracht wordt. “Een van de verhalen die daar verteld wordt, is het molenverhaal, gekoppeld aan de gerestaureerde Lijstermolen. We willen deze site uitbouwen tot een stopplaats met duiding en info over de verdwenen molens in Heuvelland. Door het unieke zicht op de hele heuvelrij kunnen we hier mooi alle historische molens situeren”, besluit schepen Vanacker.