Molens ontdekken en bewonderen tijdens vierde Regionale Molendag in Tieltse regio

Op zondag 9 juli wordt al voor de vierde keer een Regionale Molendag georganiseerd in de brede Tieltse regio. Liefst zes molens gooien die dag de deuren open.

Het gaat om de Rysselende Molen in Ardooie, de Knokmolen en de Hostensmolen in Ruiselede, de Mevrouwmolen in Kanegem, de Poelbergmolen in Tielt en de Goethalsmolen in Wakken. Bij elke molen geeft de molenaar bezoekers tussen 10 en 18 uur met plezier een woordje uitleg.

Tijdens de regionale molendag worden ook enkele fietstochten in de omgeving van de deelnemende molens in de kijker gezet.