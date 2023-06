Minister Demir roept ouders op antiverdwaalbandjes te gebruiken aan de kust

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir roept vlak voor de start van de zomervakantie ouders op om hun kinderen zeker een antiverdwaalbandje aan te doen bij een bezoek aan de Vlaamse kust. In de zomer van 2022 liepen bijna 1.550 personen en vooral kinderen verloren aan de Vlaamse kust.

Elk jaar stelt de Intercommunale Kustreddingsdienst voor West-Vlaanderen (IKWV), dankzij de steun van Studio 100, de Vlaamse Milieumaatschappij en AXA, polsbandjes ter beschikking van de toeristen om naam en gsm-nummer op te schrijven.

Gratis en overal verkrijgbaar

“Dankzij de antiverdwaalbandjes van IKWV kunnen de redders de ouders ook snel contacteren als een kind bij hen komt aankloppen. Zorg er dus zeker voor dat je zo’n bandje aandoet om daarna in alle (gemoeds)rust te kunnen genieten. Ze kosten niks en zijn overal verkrijgbaar, dus waarom zou je het risico lopen om soms urenlang je kind kwijt te geraken”, zegt de minister.

“Niet alleen is dat heel slecht voor je hart, ook heel wat redders kunnen hun kerntaak, het in het oog houden van de waterlijn, niet meer doen terwijl ze mee helpen zoeken. Ook ik doe telkens weer Rozanne zo’n bandje aan.”

Vlaanderen voorziet sinds 2020 cofinanciering voor de Kustreddingsdienst vanuit Toerisme Vlaanderen.

Duidelijke afspraken

“Maak eerst en vooral duidelijke afspraken met je kinderen. Hou ze dicht in de buurt. En als ze onverhoopt toch aan de aandacht zouden ontsnappen, spreek dan een eenvoudig te herkennen plaats af om naartoe te gaan. In veel badplaatsen vind je bijvoorbeeld oriëntatiepalen. Ook de reddersposten zijn duidelijke herkenningspunten”, zegt Demir.

Zoals elk jaar zijn de bandjes voorzien van mooie illustraties. Dit jaar met de kindervrienden Samson en Marie. Of met een neutraal motief voor de iets stoerdere jongens en meisjes.

Iedereen kan een gratis bandje op te pikken bij een van de vele verdeelpunten die onze kust rijk is (reddersposten, EHBO-posten, toerismekantoren, stranduitbaters, lokale handelaars…). Nog niet overtuigd? Op vertoon van een polsbandje kun je genieten van kortingen en voordelen bij handelaars en attracties aan de kust. Je vindt deze allemaal terug op www.kust.promo.

1.550 verloren gelopen personen in 2022

In de maanden juli en augustus in 2022 werden heel wat personen (voornamelijk kinderen) veilig terug bij hun ouders of begeleiders gebracht. In juli waren 879 mensen eventjes de weg kwijt en in augustus waren dat er 671. Samen goed voor een totaal van 1550 verloren personen.

Het grote aantal tussenkomsten voor verloren personen heeft natuurlijk een grote impact op de werking van de dienst. “Je mag immers niet uit het oog verliezen dat de prioriteit van onze redders ligt bij de vele zwemmers en watersporters. Telkens hun aandacht afgeleid wordt voor de zoveelste verloren gelopen persoon, is dat potentieel een gevaar voor iemand anders.”