Minder overnachtingen aan zee tijdens herfstvakantie door wisselvallig weer

De kust blikt terug op een wisselvallige herfstvakantie. Provinciebedrijf Westtoer noteerde ongeveer 1,1 miljoen toeristische overnachtingen. Dat is 12 procent minder dan in de zonnige herfstvakantie van vorig jaar.

De herfstvakantie was erg regenachtig en dat blijkt uit de matige cijfers voor de toeristische sector aan de kust. Westtoer noteerde verspreid over de twee weken 1,1 miljoen toeristische overnachtingen: 250.000 tijdens de eerste vakantieweek voor de Franstalige Belgen en 850.000 in de tweede vakantieweek. Alles samen gaat het om een daling van 12 procent vastgesteld in vergelijking met 2022.

Voor hotels lag de gemiddelde bezetting tijdens de twee voorbije weken op 40 procent, negen procent minder dan vorig jaar. De situatie verschilt van badplaats tot badplaats. Het matige weer zorgde ook voor minder last minute boekingen.

“Ondanks het wisselvallig weer blijft de kust ook in de herfstvakantie voor Vlamingen en Franstalige Belgen een favoriete vakantiebestemming”, zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. “De spreiding van de vakantieperiode zorgt voor een extra verbreding van het toeristisch seizoen. Spreiding in tijd en ruimte is een belangrijk aspect in het hedendaags toerisme.”

(Belga)