Michel Van den Brande wil Lustige Velodroom op Blankenbergse dijk redden

Thierry Monbaliu (58) hief zaterdagmiddag samen met vrienden het glas op zijn negentigste seizoen met de Lustige Velodroom. De ‘gekke fietsjes’ aan de Blankenbergse zeedijk gaan al decennialang mee maar de toekomst van de legendarische wielerpiste, die al sinds ’21 te koop staat, blijft onzeker. Ondernemer Michel Van den Brande, die zelf ooit op de gekke fietsjes reed in ‘The Sky is the Limit’ en zaterdagmiddag een glaasje mee kwam klinken, ziet echter wel nog potentieel in de attractie en werpt zich nu onverwachts op als mogelijke redder in nood.

“Met die fietsjes alleen zie ik zelf eerlijk gezegd ook nog weinig toekomst in de velodroom, maar dit is natuurlijk wel een iconische attractie. Het zou zonde zijn mocht zo’n monument uit Blankenberge verdwijnen”, aldus de bekende stellingbouwer. Van den Brande wil nu op zoek naar enkele mede-investeerders die samen met hem de attractie willen redden. “Thierry staat er helemaal alleen voor en ik begrijp dat dit voor hem steeds lastiger wordt. Hij krijgt ook zo weinig steun van het Blankenbergse stadsbestuur”, klinkt het.

Nieuwe schwung

Van den Brande denkt onder meer aan een pop-upbar op de piste, en daarmee zou hij niet aan zijn proefstuk toe zijn: in 2020 bouwde hij voor Het Witte Paard zomerbar The Layher in het Blankenbergse stadscentrum. “Ik zie hier altijd ouders of grootouders die aan de kant staan te wachten terwijl de kindjes rondjes rijden. Het zou voor hen toch veel aangenamer zijn als ze hier ondertussen een terrasje kunnen doen?” oppert hij. “Daarnaast zou er dan bijvoorbeeld een speelpleintje kunnen komen met springkastelen en een trampoline. Hoe dan ook, de Lustige Velodroom mag niet uit Blankenberge verdwijnen. Dit is voor zoveel mensen nostalgie. De attractie zou alleen wel wat nieuwe schwung kunnen gebruiken. Er moet meer toekomstgericht gedacht worden.”

Van den Brande is vastberaden om het niet bij woorden te laten. “Ik ga mijn netwerken aanspreken en van zodra we vier, vijf investeerders hebben kunnen we een financieel plan opstellen om de Lustige Velodroom te redden. Ik wil hier geen gras over laten groeien”, klinkt het.

Levenswerk

De piste staat nu voor 300.000 euro te koop, maar over de prijs valt volgens uitbater Thierry Monbaliu nog te onderhandelen. “Er is een paar keer belangstelling geweest maar de plannen zijn telkens weer afgesprongen. Het zou dus alleszins wel fijn zijn mocht iemand als Van den Brande, die toch een neus heeft voor zulke zaken, er mee de schouders onder zou willen zetten. Zo niet, dan wordt dit mijn allerlaatste seizoen op de piste want mijn gezondheid laat het niet langer toe om alleen verder te doen. Al zou ik het zelf natuurlijk ook wel heel erg jammer vinden als mijn attractie opgedoekt zou worden. Dit is het levenswerk van drie generaties, en ik heb er altijd van gedroomd om hier onze honderdste verjaardag te vieren. Bovendien heeft Eddy Merckx hier ooit nog leren fietsen”, besluit Thierry. (WK)