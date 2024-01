Met subsidie voor Green Key-label wil Provincie toeristisch aanbod duurzamer maken

De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer ondersteunen toeristische ondernemers die hun aanbod verduurzamen. Een nieuwe tool om dit te bereiken is het Green Key-label, het internationaal kenmerk voor milieubewust toerisme. De Provincie voorziet een subsidie voor het behalen en vernieuwen van het label en bekroont zo de toerismepartners voor hun inspanningen inzake duurzaamheid.

Green Key is internationaal het meest bekende milieulabel voor toerisme en wordt in Vlaanderen uitgereikt door de vzw GoodPlanet Belgium. Om het label te halen en behouden, moet de toeristische ondernemer voldoen aan criteria op verschillende domeinen zoals water, energie, afval, groen, voeding en mobiliteit. De criteria zijn haalbaar voor zowel kleinschalige als grotere locaties. Momenteel zijn er in West-Vlaanderen al 40 ondernemers in de toeristische sector in het bezit van zo’n label.

Om tegemoet te komen aan de operationele en financiële inspanningen van de ondernemers, komt de Provincie tussen in de instapkost en auditkosten om het label te behalen en te vernieuwen. De subsidie richt zich op logies en zakelijke congres- en eventlocaties.