Met elektrische Antonius-scooters de streek verkennen

Mieke Vancoppenolle (40) en Yves De Rudder (40) van vakantiewoning de Sint-Antoniushoeve bieden elektrische scooters waarmee de streek kan verkend worden. “We hebben er in totaal 16 stuks. Ze kunnen gehuurd worden per dag of halve dag, zowel voor mensen die hier verblijven als voor anderen. Ze halen maximaal 25 km per uur en zijn stil zodat er ten volle kan genoten worden. De maximumafstand bedraagt ongeveer 140 kilometer zodat de regio zeker kan verkend worden”, zegt Mieke.

“We werkten voor de gebruikers ook enkele themaroutes uit rond onder andere de oorlog, Heuvelland, Hopperoute,… Onze jongste route is de gastronomische wijnsafari, dit is een dagbeleving. Wie een scooter huurt, geniet van absolute vrijheid. Er is zelfs ook een golfwagen beschikbaar voor mensen die schrik hebben om met de scooter te rijden. Ook voor de golfkar hebben we routes uitgestippeld. Deze krijgt u mee via GPS, klik ze vast op scooter of kar en je bent zo op weg.”

Mieke en Yves kochten de hoeve in 2018 en eind 2021 werd de vakantiewoning geopend.

Historische waarde

Het gebouw heeft een historische waarde. In WOI bewaarden de Britten hun artillerie in de schuur. Ze noemden het toen Tokyo Farm. Na de oorlog was de hoeve met de grond gelijkgemaakt en later heropgebouwd in dezelfde stijl door de familie Iweins. Het is dus geen toeval dat de hoeve opgenomen werd in de erfgoedinventaris. Na heropbouw werd de schuur gebruikt als varkensstal.

Toen Mieke en Yves de parel ontdekten, stond het bijgebouw al 20 jaar leeg.De authentieke schuur werd omgebouwd tot een compleet uitgeruste grote vakantiewoning,

De Sint-Antoniushoeve heeft een 5 sterren comfortclassificatie. Er zijn 8 kamers en evenveel badkamers en dit tot 16 personen daarnaast nog twee modern uitgeruste keukens en twee gezellige leefruimtes. (NVZ)