Met de fiets op ontdekking langs authentieke zichten in Zedelgem

Van de Plaetsemolen tot kasteelhoeve Litterveld, van ’t Strooyhof, tot ’t Klokhof… De Zedelgemse Zichtenroute is een bewegwijzerde route van 34 kilometer die je langs 15 authentieke zichten leidt. “Het originele is dat het een audio-fietsroute is waarbij je pauzes houdt om de pentekeningen van Balder Goethals te bewonderen en 15 verhalen beluistert”, zegt toerismeschepen Ann Devriendt.

“Langs de Zedelgemse Zichtenroute kan je op 15 authentieke plekjes evenveel sterke audio-verhalen beluisteren. Die hebben allemaal te maken met de lokale zichten die je aantreft én worden bijna allemaal ingesproken door inwoners van onze gemeente die zich zeer betrokken voelen bij de desbetreffende plek”, opent Ann Devriendt, schepen van Toerisme.

“Op die manier leer je de geschiedenis, verbonden aan deze zichten en de speciale betekenis ervan voor de mensen van toen en nu, kennen. De kunstafbeeldingen van de Zedelgemse zichten oorspronkelijk pentekeningen zijn van de hand van onze lokale kunstenaar Balder Goethals”, aldus Devriendt.

“Het gemeentebestuur is zeer verheugd dat we deze nieuwe fietsroute kunnen toevoegen aan ons toeristisch-recreatief aanbod”, gaat burgemeester Annick Vermeulen verder. “Deze verbindende route kwam tot stand in een nauwe samenwerking tussen onze toeristische dienst, Ignace en zoon Balder Goethals. Zij hebben met hun creatieve, culturele en kunstzinnige activiteiten en passie een prachtig project op touw gezet. We hopen dat niet alleen de Zedelgemnaar, maar ook bezoekers en toeristen deze route ontdekken, want we zijn heel fier op onze Zedelgemse Zichtenroute.”

Kiem tijdens corona

De kiem werd al geplant tijdens de coronalockdown in 2020. Balder fietste toen langs Zedelgemse landelijke weggetjes. “Ik ontdekte er fraaie, soms verborgen hoekjes en kantjes. Het inspireerde mij om die zichten te tekenen. Ik verspreidde mijn pentekeningen op sociale media en kreeg er een steeds groeiend aantal volgers bij die interesse hadden in de desbetreffende zichten”, legt Balder Goethals uit. De route is 34 km lang en kan zowel gefietst als gewandeld worden, want je kiest zelf waar de route voor jou start. “Leuk is ook dat de mensen langs het parcours kunnen verpozen op de talrijke terrasjes, in cafés, bistro’s en restaurants. Onderweg kom je ook zitbanken en picknickplaatsen tegen”, besluit schepen Devriendt.

Om de verhalen te beluisteren aan de Zedelgemse Zichten hoef je enkel de QR-code te scannen. Neem dus zeker je smartphone mee. Meer info vind je op de website van de gemeente. Er is een gratis folder beschikbaar die je kan ophalen in het gemeentehuis of bij de toeristische infopunten.

Info:www.zedelgem.be/fietsroutes