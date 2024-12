Melissa Depraetere maakt 96.556 euro vrij voor betaalbare en inclusieve vakanties in onze provincie

Vlaams minister van Toerisme Melissa Depraetere kent via Toerisme Vlaanderen 381.585 euro toe voor betaalbare vakanties in eigen streek. West-Vlaanderen ontvangt met 96.556 euro het grootste deel van de koek. In totaal gaat het over 11 West-Vlaamse projecten die deel uitmaken van het netwerk Iedereen Vakantie.

Organisaties die vakantiedrempels wegwerken zodat iedereen kan genieten van een betaalbare en zorgeloze vakantie, ook de meest kwetsbare mensen. “Het recht op vakantie is basis. Iedereen moet kunnen genieten van een zorgeloze, toegankelijke en betaalbare vakantie. Ik vind het belangrijk dat we hierin blijven investeren. Want er even tussenuit kunnen is goed voor het mentaal welzijn van jong en oud”, aldus Depraetere.

Eens kunnen genieten van een deugddoende daguitstap of vakantie is nog lang niet voor iedereen even evident. Vandaag ervaren mensen nog heel wat drempels, sociaal en financieel. Met het netwerk Iedereen Verdient Vakantie van Toerisme Vlaanderen worden deze drempels weggewerkt. Zodat iedereen kan genieten van een betaalbare daguitstap of vakantie, ook de meest kwetsbare gezinnen.

Positief effect

“Met ‘Iedereen Verdient Vakantie’ wil ik ervoor zorgen dat vakantie binnen het bereik komt van iedereen, omdat ik overtuigd ben van de positieve effecten van vakantie. We maken een dagje weg of er even tussenuit betaalbaar voor iedereen”, zegt Vlaams minister voor Toerisme Melissa Depraetere.

De focus ligt deze keer op projecten die zich inzetten voor de organisatie van micro-avonturen in eigen streek. Micro-avonturen zijn laagdrempelige en betaalbare dichtbij-vakanties van minstens 3 dagen met 2 aansluitende overnachtingen. Het zijn dus stuk voor stuk projecten met een streekgebonden programma die het voor vakantiegangers mogelijk maken om zelfstandig op vakantie te leren gaan, ondanks de drempels die ze soms ervaren. Zo zijn er projecten voor jong en oud, maar er zijn ook specifieke projecten gericht op jonge kinderen met gedragsmoeilijkheden.

Zeven organisaties

Van de 381.585 gaat er in totaal 96.556 euro naar West-Vlaanderen. De VZW Vondels uit Ieper, dat al bijna tien jaar ondersteuning biedt aan meerderjarige personen met een (vermoeden van) beperking op vlak van wonen, werken en vrije tijd, ontvangt zo’n 30.000 euro voor drie verschillende projecten. Een ander deel van de middelen, net geen 9.000 euro, gaat naar Rolstoelbasketclub Zedelgem Lions. Zij organiseren met dat geld een toeristische rondgang doorheen het Brugse Ommeland voor mensen in een rolstoel. In totaal gaat het over zeven organisaties uit West-Vlaanderen die per project tot 10.000 euro aan steun ontvangen van de minister.

“Voor jongeren is vakantie hét moment om onvergetelijke herinneringen te maken. Voor wie elke dag opnieuw hard werkt of zijn best doet is het essentieel om er even tussenuit te kunnen, om even te kunnen ontsnappen aan de alledaagse sleur. Investeren in projecten binnen het sociaal toerisme en het waarmaken van het recht op vakantie heeft dan ook een centrale plaats in mijn toeristisch beleid. Iedereen in Vlaanderen moet kunnen genieten van een zorgeloze, toegankelijke en betaalbare vakantie,” besluit minister Depraetere.