Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum Oostende noteert pak meer incidenten

Het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in Oostende, het meldpunt voor incidenten op zee heeft een drukke zomer achter de rug. In totaal werden 128 incidenten geregistreerd. Dat zijn er meer dan de afgelopen drie jaar. Volgens het hoofd van MRCC Dries Boodts heeft dat te maken met de tropische temperaturen.

Waar het MRCC in 2019 nog 97 en in 2020 nog 81 incidenten registreerde, komt de teller dit jaar op 128. “Het is een drukke zomer”, zegt Dries Boodts, hoofd van het MRCC. “Dat heeft vooral te maken met de tropische temperaturen. Veel mensen zochten verkoeling aan zee. De zomer van 2021 was natter, in 2020 waren er nog coronamaatregelen.”

De ‘afsprakenregeling reddingen Belgische kust’ is 35 keer geactiveerd. Dat is een procedure waarbij alle hulpdiensten aan land en op zee samenwerken voor de hulp aan personen in nood of vermiste personen nabij de waterlijn. “De maand juli brak met 21 gevallen van de afsprakenregeling alle records.” Verder werden ook 69 oproepen van de pleziervaart vastgesteld. Dat ging voornamelijk om motorpannes en platte batterijen.

Qua interventies voor de brandingssporten, zoals golfsurfen, windsurfen, kleinzeilerij en peddelsport was het dan weer een rustige zomer op het MRCC. Het aantal incidenten zakt voor de eerste acht maanden van 16 gevallen in 2021 naar 7 in 2022, waarvan slechts twee in de zomermaanden. Het aantal intrusies, binnenvaren in verboden zones, steeg van 44 naar 76 gevallen. “Voor de beroepsvaart zijn er geen uitschieters en zitten we met 61 meldingen op de eerste acht maanden net onder het gemiddelde. Het belangrijkste incident gebeurde tijdens de storm Eunice op 18 februari waarbij twee schepen de controle verloren”, aldus Boodts.