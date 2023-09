‘Les Gendarmes de Saint-Tropez’ houden halt in Wulpen

Zes zelfstandige ondernemers uit de omgeving van Denderleeuw en Aalst hebben in het weekend van 8, 9 en 10 september een ludieke driedaagse gereden, verkleed als ‘Les Gendarmes de Saint-Tropez’.

Ondanks de hitte hadden de gendarmes zich uitgedost in dezelfde uniformen en outfit als hun filmvoorgangers. Ze verplaatsten zich met oldtimer Citroën 2-PK’tjes voor het goede doel en reden een traject langs Ieper, Koksijde, Nieuwpoort en Blankenberge om op vrijdagnamiddag even halt te houden in de brasserie ‘Het Dorstige Hart’ in Wulpen bij Koksijde.

Er werd een filmpje gemaakt van de rit dat later vertoond zal worden in verschillende woon- en zorgcentra. De groep zorgde terzelfdertijd voor heel wat ludieke animatie, wat vele mensen onderweg vereeuwigden op foto en video. Velen vroegen ook om samen met ‘Les Gendarmes’ op de foto te staan.

‘Les Gendarmes de Saint-Tropez’, de komische film uit 1964 met de legendarische Louis de Funès, is dan ook pure nostalgie. En dat het zeer warm was in hun uniformen hoeft geen betoog, daarom was een frisse pint streekbier hartelijk welkom in het ‘Dorstige Hart’ in Wulpen. (José Tyteca)