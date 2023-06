Leerlingen uit middelbaar maken interactieve stadswandeling

Leerlingen van het vierde jaar ASO van het MSKA campus Tant werkten in het kader van het keuzetraject ‘Language & Culture’ een interactieve stadswandeling door Roeselare uit.

Met een smartphone in de hand kan je dankzij de leerlingen via twintig opdrachten de stad ontdekken. Bij sommige opdrachten wordt er gevraagd om een foto te posten, bij andere moet je online het antwoord zoeken op een vraag. Deelnemers kunnen telkens met een klik op de knop hun antwoord controleren of extra informatie krijgen.

Omdat het spel werd ontwikkeld in het kader van de lessen ‘Language & Culture’ kan je de opdrachten in drie verschillende talen krijgen: Nederlands, Frans en Engels. De wandeling start en eindigt op het Stationsplein in Roeselare en duurt 2 à 3 uur. Het interactieve spel is geschikt voor zowel jong als oud. Meer informatie is te vinden via www.citygamersl.be.