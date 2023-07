Kustburgemeesters willen geen algemeen ‘blotebuikenverbod’: “Niet iedereen ligt wakker van blote buik, wel andere prioriteiten”

Een verbod op blote buiken en bikini’s buiten het strand en de zeedijk in élke kustgemeente. Dat is de natte droom van Piet De Groote, burgemeester van Knokke-Heist. Maar zijn collega-burgemeesters lopen niet echt warm voor het idee. “Er zijn belangrijkere dingen in de drukke zomermaanden”, klinkt het bij de meeste.

Sinds 2020 is er in Knokke-Heist een zogenaamd blotebuikenverbod. Dat houdt in dat het verboden is om buiten het strand en de zeedijk in bloot bovenlijf of bikini rond te lopen in de stad. De voorbije twee jaar werden 18 overtredingen vastgesteld, waarbij er ook acht effectieve GAS-boetes werden uitgeschreven.

“Er zijn natuurlijk veel meer vaststellingen, maar de politie gaat eerst waarschuwen en bemiddelen voordat we er direct een boete aan vasthangen. Ook in 2023 werden er door de warme weekends in juni al wat pv’s opgemaakt”, klinkt het in Knokke-Heist. (Lees verder onder de afbeelding)

Dat na drie jaar nog altijd mensen niet op de hoogte zijn van het verbod in Knokke-Heist, ligt volgens burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) voor een stuk aan de andere badplaatsen. “Zelfs vandaag nog komen hier nog te veel mensen die van andere badplaatsen komen waar andere regels gelden. Die vallen dan uit de lucht. Hoe sommige mensen vanop het strand of de dijk de stad intrekken, is ondenkbaar…”

De Knokse burgervader pleit er dan ook voor om een algemeen verbod in te voeren langs de hele Belgische kuststrook. “Zo kan zo’n regel beter afgedwongen worden.”

Aan Blankenberge en De Panne zal het alvast niet liggen, want die volgden in respectievelijk 2021 en 2022 het voorbeeld van Knokke-Heist. In De Panne werd nog geen enkele boete uitgeschreven en ook in Blankenberge ligt de focus op sensibiliseren. “In 2021 en 2022 hebben we slechts telkens één boete uitgeschreven. Pas als er geen gevolg wordt gegeven aan de vraag om bijvoorbeeld een T-shirt aan te trekken, volgt er een vaststelling”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

Geen prioriteit

Maar de andere kustgemeenten staan niet te springen om nog een regel aan het lijstje toe te voegen. “Het is al druk genoeg voor het bestuur en de politie. We hebben andere prioriteiten tijdens de zomermaanden, zoals verloren gelopen kinderen, sluikstorten, diefstal, enzovoort. Waar trek je trouwens de grens over wat wel of niet mag? Is een kort topje dat lijkt op een bikini dan ook verboden? Als het nodig is, kunnen horeca en winkels hier mensen zelf op aanspreken”, vertelt Bart Tommelein (Open VLD), burgemeester van Oostende (Open VLD)

Ook in Nieuwpoort, De Haan en Koksijde is een blotebuikenverbod niet aan de orde. “Laat de mensen genieten van de warme zomerdagen, zolang het geen openbare zedenschennis is”, klinkt het. Zeebrugge en Bredene worden zo goed als niet geconfronteerd met dat probleem. “Wij hebben geen zeedijk en je komt direct van het strand in de winkelstraten terecht. Als mensen geen zand meer zien, gaan ze zich automatisch deftiger kleden.”

Maar in Middelkerke blijft het voorstel toch wel hangen. “Burgemeester De Groote heeft zeker een punt. Het is soms degoutant hoe mensen bij ons na een dagje strand over straat lopen en winkels binnengaan. Zo’n verbod moet bespreekbaar blijven. Maar qua handhaving is dat wel wat moeilijker, want wij zitten ook met veel campings in de buurt”, stelt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD).

Eigenheid bewaren

Alle kustburgemeesters zijn het erover eens dat gemeenten hun eigenheid moeten kunnen bewaren. “Soms is een algemene regel wel wenselijk, maar de lokale autonomie is belangrijk”, stelt Björn Prasse. “Het onderling afstemmen van regels op elkaar is ook niet zo evident”, vult Degrieck aan.

“Soms is één algemene regel handig, maar dat is niet evident en lokale autonomie blijft belangrijk”

Op bepaalde vlakken kan het dan weer interessant zijn. “Voor de regeling van de redders met de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen is dat zeker handig”, vult Tommelein aan. “Maar ook op het vlak van honden al dan niet aan de leiband houden, kan het nuttig zijn om dat duidelijk af te bakenen”, stelt Wilfried Vandaele, burgemeester van De Haan (N-VA).

