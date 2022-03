Kust kijkt uit naar ‘normale’ paasvakantie (als het weer meewil)

Traditioneel kiezen veel Belgen ook tijdens de paasvakantie voor een meerdaags verblijf aan de kust. Na twee moeilijke jaren door de Covid-beperkingen zijn de tien kustgemeenten klaar voor een ‘normale’ paasvakantie, zo laat Westtoer weten. Al hoopt de toeristische sector vooral op goed weer.

Vooral in de tweede vakantieweek en met het verlengd paasweekend wordt een gezellige drukte verwacht. Met de zopas gelanceerde campagne ‘Adembenemende plekken’ toont Westtoer de schoonheid van de Kust.

Traditionele start

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “Ondanks het huidige wisselvallig weer blijft de kust ook in de paasvakantie een favoriete vakantiebestemming van de Belg. De dag- en verblijfstoeristen waarderen de tijdloze én eigentijdse kusttroeven. De Kust kijkt erg uit naar deze ‘normale’ paasvakantie, meteen de traditionele start van het toeristisch seizoen.”

De toeristische verhuurkantoren zijn tevreden over de boekingen voor de komende paasvakantie. Weliswaar is het topjaar 2021 moeilijk te evenaren en in 2020 waren er geen boekingen door de lockdown. De huidige boekingscijfers liggen wel iets hoger in vergelijking met 2019. De eerste week van de paasvakantie liggen de bezettingscijfers tussen de 70 en 80 procent. Voor de tweede week, inclusief het verlengd paasweekend, situeren de boekingen zich hoger, met een bezetting tussen 80 en 90 procent. Afhankelijk van de weersverwachtingen verwachten de verhuurkantoren nog tal van last-minute boekingen.

In de hotels aan de kust is een rustige start van de paasvakantie merkbaar. De hoogste bezetting situeert zich in de tweede week met het verlengd paasweekend als topper. De hotels hopen bij goed weer op extra last-minute reservaties. De late boekingen zijn een belangrijke trend in de hotelsector aan de kust.”