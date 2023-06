Kust is klaar voor de zomervakantie… en opent nieuwe GR-wandelroute van 103 kilometer

De toeristische sector aan de Kust is klaar voor de zomer. Na een mooie periode in juni start het zomerseizoen veelbelovend. “Naast de vele evenementen maakt ook het fiets- en wandelaanbod deel uit van de zomerse vakantietroeven aan de Kust. Nieuwe routes brengen de vakantiegangers naar unieke plekken aan zee en in het hinterland”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. Op 1 juli opent een nieuwe GR-route aan de kust.

Voor de eerste keer start de vakantie op een ander moment voor Vlamingen en Franstalige Belgen. Vlaanderen kent een traditionele zomervakantie van 1 juli tot 31 augustus. Door de nieuwe vakantieregeling gaat de vakantie in Franstalig België van start op 8 juli en duurt tot 27 augustus.

Goede vooruitzichten in de logiessector

Voor de kusthotels start de zomervakantie van 2023 alvast veelbelovend: in vergelijking met vorige zomer zijn er momenteel evenveel online hotelboekingen voor de maanden juli en augustus geboekt. In de zomer van 2022 haalden de kusthotels tussen 1 juli en 31 augustus een gemiddelde bezettingsgraad net boven de 80%. In de (verlengde) weekends liep de bezetting toen vaak op tot meer dan 90%. De helft van de hotelboekingen voor de zomervakantie worden wel pas in de zomervakantie zelf gemaakt. Ook de weersvoorspellingen hebben een invloed op de boekingen.

De sector van de vakantiewoningen is gematigd optimistisch. Voor juli zijn de boekingscijfers quasi gelijklopend met de vorige zomer. Enkel voor de eerste tien dagen liggen de cijfers wat lager, wat in de meeste badplaatsen te maken heeft met de gewijzigde vakantieplanning in het Franstalig landsgedeelte. Voor augustus verwachten de meeste verhuurkantoren minstens dezelfde bezettingspercentages als vorig jaar, tot zelfs lichtjes beter. Na de coronaperiode blijft de Kust zijn aantrekkingskracht als vakantiebestemming behouden. De meeste verhuurkantoren stellen vast dat het aanbod wat ruimer is, omdat eigenaars hun vakantiewoning opnieuw meer te huur stellen.

Duurzame kust

De kust ontwikkelt zich meer dan ooit als een duurzame bestemming. Tal van initiatieven plaatsen de milieuvriendelijke aspecten in de kijker. Begin juli opent Hotel Brasseurs in De Haan-Wenduine de deuren. Dit is het eerste energieneutraal hotel in Vlaanderen. Ook in het vorige week geopende hotel ‘Rosa’ in Oostende is duurzaamheid een belangrijk element.

‘De propere Kust’ blijft een aandachtspunt, met voorop de vele acties op de stranden. Wie interesse heeft om deel te nemen aan de strandopruimacties kan informatie vinden op de Facebookpagina van Proper Strandlopers.

Op drukke momenten zorgt de druktebarometer op www.dekust.be voor informatie over de rustige plekken aan zee. De website www.veiligaanzee.be’ geeft tips en informatie over een veilige, gezonde en milieuvriendelijke vakantie aan zee.

Wandelen

Op 1 juli wordt de nieuwe GR-wandelroute langs de kust officieel geopend. Het wandeltraject van Grote Routepaden is 103 kilometer lang, bijzonder interessant voor een meerdaagse wandelvakantie langs de mooiste plekken aan de kust. Logiesadressen, stopplaatsen en nog meer wandelmogelijkheden zijn te vinden op www.dekust.be.

Sedert dit jaar telt de kust vijf nieuwe fietsroutes: Uitkerkse Polderfietsroute, Oudlandfietsroute, Middenkustfietsroute, Moerenfietsroute en Verdwenen Zwinhavenfietsroute.