Maar liefst 7.025.435 mensen vonden al hun weg naar de stad Kortrijk in 2023. Afgelopen maand werd de kaap van 7 miljoen bezoekers gehaald en dit nog voor de start van Winter in Kortrijk.

Het succes is vooral te danken aan de drukke periodes in het voorjaar en najaar. De Paasfoor in april trok zo’n 718.151 bezoekers, terwijl mei 715.246 bezoekers lokte (mede dankzij het Sinksenweekend). September spande de kroon met 736.625 bezoekers dankzij het prachtige nazomerweer en events zoals de braderie, autovrije zondag en de optredens van ‘t Hof van Commerce. De topmaand blijft december 2019 met 768.834 bezoekers (met een uitblinker van 256.611 bezoekers tijdens De Warmste Week).

Er is een opmerkelijke groei in bezoekers uit West- en Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Ook waren er dit jaar er meer bezoekers uit Antwerpen en Nederland.

“Het bewijst waarom Kortrijk de gezelligste centrumstad van Vlaanderen is: er is bij ons veel te doen en voor elk wat wils.”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne. “Maar we willen nog beter doen. Elk weekend moet er in Kortrijk iets te beleven vallen, ook in de traditioneel kalmere maanden. Daarom kijken we om in die periode meer evenementen naar Kortrijk te halen.”

“Eén van de allerbeste maanden is december met het startschot van de gezelligste periode van het jaar ‘Winter in Kortrijk’ dat zonder twijfel opnieuw duizenden bezoekers naar onze stad zal lokken. Volgend jaar gaan we voor 8 miljoen”, reageert eerste schepen Ruth Vandenberghe.

Meer info: https://pers.kortrijk.be/232667-kortrijk-rondt-kaap-van-7-miljoen-bezoekers-dit-jaar