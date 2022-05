Kop van de Vaart krijgt komende zomer pop-up zwembad met zomerbar

De zomer in Roeselare heeft heel wat in petto. Onder het motto ‘Gebeten door Roeselare’ willen ze zowel Roeselarenaars als mensen van buiten de Rodenbachstad verleiden om te genieten. Daarbij aandacht voor voeding, maar ook voor water, muziek en veel meer.

De stad Roeselare heeft haar zomerprogramma voorgesteld. Voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie is er opnieuw een goedgevuld programma met een aanbod waar iedereen zijn of haar gading in terugvindt. “Iedereen gebeten krijgen door Roeselare, dat is waar de Rodenbachstad deze zomer voluit voor gaat. Met een straf zomeraanbod en een al even straffe campagne wil Roeselare zowel bezoekers als de eigen inwoners verleiden”, vertelt burgemeester Kris Declercq.

Foodtruckfestival

De culinaire beleving van de zomer krijg je in de pop-up serres op het De Coninckplein. “Het menu wordt samengesteld door Roeselaarse chefs met een mooie notering in de Gault&Millau-gids, waaronder onze kersverse driesterrenchef Tim Boury. Een serre reserveren kan vanaf nu voor de periode van 24 juni tot 14 augustus”, vertelt schepen van toerisme Matthijs Samyn. Je zal ook kunnen picknicken in de parken en van 22 tot en met 24 juli is er het HAP-festival met tal van foodtrucks in het Sint-Sebastiaanspark.

De nadruk ligt ook op water. In het stadspark kan je genieten in een roeibootje of een waterfiets, daar komt er ook een pop-up zomerbar. “Dit jaar komt er ook een zomerbar aan de kop van de vaart, een unieke plek aan de start van het kanaal Roeselare-Leie. Je geniet er in een urban setting van een zomerse cocktail, omgeven door de street-art skyscrapers die boven de stad uittorenen. Wie het hoofd niet koel kan houden, zal er zelf kunnen plonzen in een pop-up containerzwembad.”

Uitkijktoren

De zomerspeelplaats komt ook terug naar het Stationsplein en nabij het Sterrebos en Bergmolenbos komt er een uitkijktoren van maar liefst bijna 20 meter hoog. “Bij helder weer biedt het uitkijkplatform een prachtig zicht op het bos, maar ook op Roeselare en omgeving.”

Qua muziek valt er ook heel wat te beleven. Op de Vlaamse feestdag is er een volksfeest op de Grote markt me tonder andere Eva De Roovere en Guido Belcanto. Op 21 juli is het aan de beats met Regi en zijn team. Ook de zomereditie van Villa Roslar is een blijver.



De Parkies doen ook weer hun intrede, dit keer op vrijdagavond met onder andere Koen Buyse, Gers Pardoel, Bart Kaëll, enz. Op maandag 15 augustus is er de Ketnet Zomertour en de zomer wordt afgesloten met het Trax Festival.