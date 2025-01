Komt het reuzenrad volgend jaar terug? “Misschien brengen we wel de ‘Sapin Magique’ naar Kortrijk”

Het reuzenrad was dé blikvanger van Winter in Kortrijk. Begin december verscheen de bijna 40 meter hoge ‘Juwel’ op de Grote Markt , ter hoogte van de Patria. “We hebben de ambitie om met Winter in Kortrijk – en onze events in het algemeen – steeds te groeien. In Kortrijk valt altijd iets te beleven, dat staat ook in ons coalitieakkoord”, zegt Wouter Allijns (TBSK), schepen van Middenstand.

De prachtige attractie sierde al eerder onze Kortrijkse skyline. Zowel in 1991 en 2017 stond een reuzenrad op de Grote Markt. Na zeven jaar konden bezoekers opnieuw genieten van een prachtig beeld van de binnenstad, overdag zelfs voorbij de stadsgrenzen. De ‘Juwel’ is gloednieuw en werd voor het eerst opgebouwd tijdens Winter in Kortrijk. “Het was ook de eerste keer dat er een reuzenrad in Kortrijk verscheen tijdens de eindejaarsperiode”, aldus Allijns.

Archiefbeeld van een reuzenrad in 1988 aan de Broeltorens. © Kortrijk

“Tijdens kerst keren we terug naar de basis: warmte, familie en vrienden. We hadden de chalets, de kerstboom en de traditionele stal, maar in de typische kerstmarkt-steden duikt ook vaak een reuzenrad op. Alle zaken die voor meer gezelligheid zorgen, nemen we er graag bij. Zo hebben we de Juwel als extraatje kunnen toevoegen.” En dat was te danken aan de goede contacten van de foorreizigers. “Via via hebben we het reuzenrad kunnen regelen, gesteund op een goede overeenkomst en samenwerking. Als dat opnieuw lukt, dan brengen we de attractie met plezier terug naar Kortrijk.”

Voor Wouter Allijns was het reuzenrad alvast een voltreffer. “Uitbater Toon van Reken liet me ook weten heel tevreden te zijn. Daarnaast heeft het de bezoekers ook gesmaakt, daarvan getuigen de vele foto’s op sociale media die ik zag passeren. Ook in onze WhatsAppgroep met 326 handelaars kwamen enkel positieve reacties op Winter in Kortrijk. Het programma was grotendeels hetzelfde, dus vorig jaar was geen uniek succes. Dat zien we ook aan de cijfers die het recordaantal van 736.000 bezoekers benaderen.”

“Het programma was grotendeels hetzelfde, dus vorig jaar was geen uniek succes. Dat zien we ook aan de cijfers”

De schepen van Middenstand kijkt met ambitie naar de toekomst. “Het opent perspectief om te groeien. Ik kijk naar typische kerstmarkten in eigen land en daarbuiten. Misschien brengen we wel de ‘Sapin Magique’ naar Kortrijk”, hint Allijns. In de unieke draaimolen in de vorm van een kerstboom maak je een ritje in één van de kerstballen. De ‘Sapin Magique’ verscheen dit jaar tijdens de Gentse Winterfeesten aan de Sint-Baafskathedraal.

“Ik zeg geen harde ‘nee’ tegen de terugkomst van een ijsbaan, maar er is nog steeds onzekerheid over de energieprijzen en als enige West-Vlaamse stad met een ijsbaan aan de Gentsesteenweg wil ik de Kortrijkse ondernemers niet voor de voet lopen”, besluit Allijns.