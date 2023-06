Koksijde organiseert wedstrijd voor allerlaatste strandcabine

De dienst Toerisme Koksijde-Oostduinkerke organiseert een supertoffe zomeractie waarbij vier winnaars van de strandcabinewedstrijd een week lang de sleutel krijgen van de allerlaatste vrije strandcabine. Deze vier gelukkigen kunnen dan een hele week genieten van zon, zee en strand én van het comfort van een strandcabine.

Voor heel wat Koksijdenaars, tweedeverblijvers en toeristen zijn de stranden van Koksijde-Bad, Sint-Idesbald en Oostduinkerke hun favoriete plek aan zee. Elk jaar zijn er dan ook wachtlijsten om een strandcabine te huren. Ook deze zomer zijn alle strandcabines verhuurd, maar speciaal voor de zomeractie heeft Toerisme Koksijde-Oostduinkerke één strandcabine behouden om vier gelukkige winnaars van de daaraan gekoppelde wedstrijd een week lang te laten proeven van alle sterke troeven van zee en strand in Koksijde-Oostduinkerke, inclusief het gemak en het comfort van deze laatste vrije strandcabine.

Zo’n praktische cabine is veel meer dan een privéruimte die bescherming biedt tegen de elementen. Het is een handige opslagruimte waardoor je niet meer aan en af moet zeulen met al je strandspullen, maar het is ook een fijne ontmoetingsplek om te socializen waar je kunt aperitieven en lang kunt blijven hangen nadat de massa strandbezoekers al andere oorden heeft opgezocht. Kinderen kunnen ravotten op de weidse stranden, pootje baden, volwassenen kunnen de zonnestralen koesteren met de tenen in het zand, en nergens anders kun je van zo dichtbij kennismaken met de unieke garnaalvissers te paard.

Om mee te doen aan de wedstrijd en kans te maken op de sleutel van die laatste vrije strandcabine moet je enkel een eenvoudige wedstrijdvraag beantwoorden en een schiftingsvraag, ten laatste op vrijdag 23 juni op de wedstrijdpagina van Toerisme Koksijde-Oostduinkerke. Op maandag 26 juni 2023 zullen de vier gelukkige winnaars aangeduid worden, die hiervan persoonlijk worden verwittigd. Meer info op www.visitkoksijde.be/wedstrijd-zomer2023