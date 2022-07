Knokke-Heist zet zomervakantie in met nieuwe TikTok- en Instagramroute

Knokke-Heist deze zomer op een creatieve manier ontdekken? Het kan, dankzij de lancering van twee vernieuwde wandel- en fietsroutes, elk gebaseerd op een ander socialmediaplatform. Daarmee zorgt de gemeente niet alleen voor een toffe extra activiteit voor bezoekers én bewoners, maar toont het ook wat voor moois Knokke-Heist allemaal te bieden heeft. “We willen de brug slaan tussen een online- en offlinebeleving.”

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij. Zeker de jeugd gaat via die weg steeds meer op zoek naar de leukste hotspots. Door Instagram en TikTok als uitgangspunt te nemen, wil de gemeente de brug slaan tussen online- en offlinebeleving van de badplaats.

Inspiratievideo’s

“De kenmerken van een bepaald socialemediaplatform worden maximaal benut in de keuze van de hotspots van de twee routes”, duidt het gemeentebestuur. Zo word je op de Instagram-wandelroute niet enkel op de mooiste plekjes gewezen, maar krijg je ook tips mee om de perfecte foto te maken.

Met de TikTok-fietsroute wordt het nodige entertainment voorzien in de vorm van fijne weetjes, tutorials en inspiratievideo’s, wat het een ideale activiteit maakt voor families.

Waaier aan mogelijkheden

De gezinnen @withkidsontheroad en @hannescoudenys hebben alle locaties uitgetest en inspireren de bezoeker aan de hand van gekke TikToks. De foto’s en video’s die mensen maken tijdens hun trip kunnen dan weer een eigen leven krijgen online, via de socials van de bezoekers en via de kanalen van Knokke-Heist.

“Met de nieuwe routes willen we nog meer dan de vorige de waaier aan mogelijkheden in Knokke-Heist laten zien”, zegt het gemeentebestuur. “Denk aan charmante boetiekjes, topklasse restaurants en bars, kwaliteitsvolle kunstgalerijen, coole outdooractiviteiten, rustgevende natuur en een eindeloos strand. Zowel bewoners als toeristen kunnen met het plannetje de verborgen parels van de kustgemeente ontdekken, en dit op een speelse en interactieve manier, die het hele gezin aanspreekt. Er is voor ieder wat wils.”

Praktisch

Alle routes zijn te vinden via de sociale media van Knokke-Heist, vanaf midden juli naast Nederlands, ook in het Frans, Duits en Engels. Een papieren routeplan kan voor elk van de routes gratis afgehaald worden op het kantoor van Toerisme Knokke-Heist (Zeedijk 660 en Pannenstraat 138).

Via de #myKH kan je foto’s en video’s delen om kans te maken op publicatie in het KH Magazine of op de socialemediakanalen van Toerisme Knokke-Heist. (MM)