Knokke-Heist zet lokale landbouw en hoevewinkels in de kijker door fietsroutes mét boodschappenlijstje

Knokke-Heist steekt de landbouw een hart onder de riem en werkte naar jaarlijkse gewoonte – samen met de gemeentelijke landbouwraad – een landbouwfietskaart uit met twee routes langs landbouw en hoevewinkels om de korte keten in de verf te zetten. “Als het van mij afhangt, verdienen de landbouwers die hun producten zélf verkopen ook een vermelding in onze lokale Gault&Millau-gids”, zegt burgemeester Piet De Groote (GBL).

Knokke-Heist is bekend als een kustgemeente, maar er is ook nog heel wat landbouw aanwezig. Zo’n 55 procent van de oppervlakte is zelfs bestemd voor landbouw. En die mensen zet het gemeentebestuur nu extra in de kijker. “Onze gemeente telt 10 hoevewinkels waar je onder meer kakelverse eieren, romige hoeveboter, sappige appels en heerlijk hoevevlees kan kopen”, zegt bevoegd schepen Kris Demeyere (GBL). “Stuk voor stuk verkopen die mensen eerlijke streekproducten. Het aanbod is zeer divers.”

Voor volledige menu’s

Om die producten in de kijker te zetten, lanceert Knokke-Heist nu opnieuw een landvouwfietskaart met twee routes langs landbouw en hoevewinkels. Je kan er zelfs letterlijk je boodschappenlijstje mee afvinken om twee volledige menu’s te maken. De route leidt je langs de producten die je nodig hebt.

“Het is belangrijk om landbouwers die rechtstreeks hun producten verkopen, meer onder de aandacht te brengen”, stelt burgemeester Piet De Groote. “Als het van mij afhangt, verdienen de landbouwers die hun producten zélf verkopen ook een vermelding in onze lokale Gault&Millau-gids. We beslissen daar natuurlijk niet zelf over, maar het is zeker wel een hint die we gaan geven.”

De nieuwe landbouwfietskaart is gratis te verkrijgen bij de hoevewinkels en het Toerismekantoor van Knokke-Heist. (MM)