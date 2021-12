Knokke-Heist voert bouwstop in tijdens het weekend in toeristische zone

Knokke-Heist wil haar imago van kwalitatieve kustgemeente kracht bijzetten en besliste om vanaf 1 april 2022 in de toeristische zone in het weekend bepaalde werken niet meer toe te laten. Als compensatie voorziet het politiereglement dat het vanaf 1 december toegestaan is om vanaf 7 uur in plaats van 8 uur geluid producerende werkzaamheden aan te vatten.

Het zal vanaf 1 april 2022 niet meer mogelijk zijn om werken uit te voeren die hinder en overlast in de omgeving kunnen veroorzaken door onder meer geluid, stof, trillingen of geurhinder. Bovendien mag je dan ook de openbare weg niet privatief gebruiken voor (bouw)werkzaamheden.

Overleg met confederatie bouw

Vaste constructies zoals een torenkraan, vaste kraan, werfkeet… vormen hierop een uitzondering. De maatregel is van toepassing vanaf vrijdag 22 uur tot en met maandag 7 uur. Deze bepaling ligt vast in een gewijzigd lokaal politiereglement die de gemeenteraad op 25 november goedkeurde. De beslissing kwam tot stand na overleg met de confederatie bouw. Als compensatie voorziet het politiereglement dat het vanaf 1 december toegestaan is om vanaf 7 uur in plaats van 8 uur geluid producerende werkzaamheden aan te vatten.

De gemeente Knokke-Heist kiest voor deze aanpassing aan het politiereglement om haar imago als kwalitatieve kustgemeente kracht bij te zetten. De bouwstop tijdens het weekend verbetert de beeldkwaliteit van inwoners, bezoekers en tweedeverblijvers in de toeristische zone. Zo kan deze groep genieten van de rust en de prachtige omgeving in Knokke-Heist zonder beeldhinder van bestel- en vrachtwagens.

Anderzijds, zorgt een bouwstop in het weekend ook voor meer veiligheid op de weg, wordt de openbare rust gevrijwaard en komen zo extra parkeerplaatsen vrij voor shoppers.

Toevoeging op huidige bouwstop in toeristische zone

De nieuwe maatregel is een toevoeging op de huidige bouwstop in de toeristische zone. Die bepaalt dat er vanaf de eerste maandag van juli tot en met de laatste zondag van augustus geen werken mogelijk zijn. Afbraakwerken mogen uitgevoerd worden tot 15 juni.

Het lokale politiereglement kan je nalezen op de gemeentelijke website http://www.knokke-heist.be