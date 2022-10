Kleinschalige Stedelijke Logies Vlaanderen razend wegens verhoging verblijfstaks in Brugge

De vzw KSLV, die de belangen behartigt van de Kleinschalige Stedelijke Logies Vlaanderen, is razend wegens de aangekondigde verhoging van de logiestaks in Brugge van 2,83 naar 3,75 euro. Burgemeester Dirk De fauw reageert stoïcijns: “Geen enkele toerist zal Brugge mijden omdat hij vanaf volgend jaar 92 eurocent extra verblijfstaks per nacht moet ophoesten.”

“Ondemocratisch, onvolwassen en vooral respectloos zijn hier op zijn minst van toepassing tegenover de mensen die zich elke dag 200 procent inzetten om de praktische invulling van een gastvrije stad te garanderen”, fulmineert Sander Chargois, de voorzitter van KSLV.

Veerkrachtig

“Genoeg is genoeg! De kleinschalige logies hebben de afgelopen jaren genoeg meegemaakt. Zij hebben sinds de pandemie het water aan de lippen zien staan en zijn zelf veerkrachtig geweest om zich erdoorheen te slaan. Soms door een tegemoetkoming van Vlaanderen, maar niet van de stad. Zij waren sterk en gingen door.”

“Het toerisme leeft op en de uitbaters ontvangen bezoekers met open armen. Maar die uitbaters eisen wel respect van het stadsbestuur! Een citytaks heffen is prima als dit (in)direct dit ook de toeristische sector ten goede komt. Niet om gaten in de stadskas te vullen. De toerist zou eens moeten weten waar zijn citytaks naartoe gaat.”

Duidelijke communicatie

“U wilt dat logiesuitbaters professioneel hun logies uitbaten? Behandel hen daar dan ook naar en werk zelf ook professioneel. Vergaderen in conclaaf in juni, dan wachten tot het jaar bijna ten einde is om dan via-via een door te voeren taksverhoging door te laten sijpelen zonder duidelijke communicatie lijkt ons verre van professioneel.”

“Zeker op een dergelijke korte termijn. Denkt u eens aan afspraken die uitbaters reeds met klanten hebben gemaakt voor boekingen in 2023 en zelfs 2024 of vaste contracten hebben afgesloten met touroperators. Het is erg onprofessioneel om hen extra te laten betalen door uw nalatigheid. Of nog erger, het uit eigen zak te betalen.”

Meerjarig

“Losstaande van het feit dat dit allemaal haastwerk is, is een transparante communicatie naar onze sector en het respecteren van een aanvaardbare termijn vooraleer de belasting ingevoerd wordt, het minste. In uw belastingreglement heeft u de Toeristentaks vastgelegd tot en met 2025. Houd u daar aan! Wij vragen een duidelijk meerjarig belastingreglement, met hierin schappelijke en werkbare termijnen waarop citytaksverhogingen worden doorgevoerd.”