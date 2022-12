Kerktoren Lampernisse wordt uitkijkpunt

De toren van de kerk in Lampernisse zal ingericht worden als uitkijkpunt. Dit is ten gevolge van ‘Horizon 2025’, een samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer waarbij geijverd wordt de komende jaren heel wat uitkijkpunten te realiseren.

Vanop de kerktoren van Lampernisse zal men een uniek uitzicht krijgen over de uitgestrekte komgronden, een groot natuurgebied van meer dan 1000 hectare tussen Veurne en Diksmuide waarvan 54 hectare beheerd wordt door het Agentschap voor Natuur en Bos.

“Er werd nagegaan of de kerktoren van Lampernisse als uitkijkpunt in aanmerking kan komen. Na een aantal aanpassingswerken moet dit haalbaar zijn. Vandaar dat het CBS een subsidieaanvraag goedkeurde om de kerktoren van Lampernisse als uitkijkpunt in te richten”, vertelt burgemeester Lies Laridon.

“Deze toren werd door de provincie geselecteerd in het kader van ‘Horizon 2025’. Op basis van de kostenraming voorziet de provincie een financiële ondersteuning van 140.000 euro. Het aandeel van de stad bedraagt dan ongeveer 47.000 euro. Dit komt neer op een tussenkomt van 75%. Het project wordt opgesplitst in twee delen: het eerste deel is het toeristische luik en het tweede deel gaat over de nieuwe trapconstructie en deuropening in het dak van de kerktoren.”

Trapconstructie

“Voor de nieuwe trapconstructie en de deuropening werd een bestek opgemaakt. Hierbij wordt de bestaande trap aangepast, er komt een nieuwe trap naar de zoldering en de houten vloer op de zolderverdieping wordt vernieuwd. Daarnaast zal er een nieuwe dakkapel geplaatst worden, en we zorgen voor een stalen raam en beglazing in de oude dakkapel”, legt schepen Martin Obin uit.

Er zal ook aangepaste verlichting voorzien worden voor het volledige wandelcircuit, inclusief de wandeling rond de toren. De werken worden geraamd op 101.905 euro excl BTW waarvan 75% gesubsidieerd wordt door de provincie en Westtoer. Er wordt een werkduur van 60 dagen voorzien.” Momenteel is men bezig met de aanbestedingen, zodat de werken snel van start kunnen gaan. Tegen het volgende toeristische seizoen zal de toren klaar zijn.

