Kerktoren in Lissewege is nieuwste uitkijkpunt met 264 trappen

Westtoer is in het kader van Horizon 2025 bezig met het realiseren van heel wat uitkijkpunten in de provincie. De kerktoren van Lissewege is de 12de realisatie. Eerder werden onder meer al uitkijkpunten in De Haan, Middelkerke en Dranouter geopend.

Tegen 2025 wil de provincie kunnen beschikken over 25 uitkijkpunten verspreid over de hele provincie. “Alle uitkijkpunten moeten de moeite waard zijn en gelegen zijn bij bestaande wandel- en fietspaden”, zegt gedeputeerde voor Toerisme Sabine Lahaye-Battheu.

In de toren van Lissewege kwamen leuningen in inox langs de 264 trappen in plaats van touwen en bovenaan het platform werden balustrades aangebracht. De werken hebben 350.000 euro gekost waarvan 150.00 euro ten laste is van de provincie en de rest voor de kerkfabriek die daarvoor landbouwgrond verkoopt.

Gratis

De toren zal niet langer uitgebaat worden door de VVV van Lissewege zoals dat jaren het geval was. Voortaan zal de kerktoren gratis toegankelijk zijn voor iedereen. Vrijwilligers moeten enkel de kerk dagelijks open zetten.

Op 4 juli is de officiële opening voor het grote publiek gepland. Deze week kwamen de burgemeester, een aantal gedeputeerden en een delegatie van het schepencollege de toren al beklimmen om te genieten van het prachtige uitzicht.

Je kan vanop de toren de Brugse torens bewonderen, de kust, maar ook de haven van Zeebrugge. Het is een meerwaarde voor het toerisme in Lissewege nu tijdens de zomermaanden heel wat volk de Beeldenroute, de openluchttentoonstelling door het dorp, bezoekt.