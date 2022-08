Kelly en Dieter openen hun B&B ‘Les Maisons Du Bonheur’ in hartje Frankrijk

Een jaar nadat Kelly Van Walleghem (37) en Dieter Vansteenkiste (38) hun frituur Foodkorner in Heule hebben overgelaten, is hun B&B in hartje Frankrijk klaar om gasten te ontvangen.

“Tien jaar lang zouden we onze frituur uitbaten om dan onze Franse droom van chambre d’hôtes, table d’hôtes en gîtes te realiseren, maar na vijf jaar voelden we al de zin om het nieuw hoofdstuk te starten. We vinden het niet erg om hard te werken, maar met de frituur stond ons sociaal leven ook op een laag pitje, zeker in coronatijden. Met de vlotte verkoop van Foodkorner, schoot alles in een versnelling”, vertelt Kelly.

Zij en Dieter kochten reeds in september 2019 een vakantiehuisje in Frankrijk. In de buurt daarvan vond Dieter een prachtig herenhuis en boerderij. “Er was wel nog wat werk aan, de tuin was helemaal overwoekerd, maar we zagen direct potentieel. Het was liefde op het eerste zicht. We hebben echt ons hart verloren aan de streek hier en de rust”, zegt Kelly. Ze verkochten hun vakantiehuisje aan een sympathieke Engelse dame (“we mogen er altijd op de thee”) en namen intrek in het herenhuis. Daar hebben ze zelf verbouwd en vonden ze de juiste mensen voor wat hun petje te boven ging. Het landgoed ligt op de rand van Château Garnier.

700 kilometer

“We kozen voor deze locatie in Frankrijk omdat we maximum 700 kilometer van Kortrijk wilden verwijderd zijn, zodat de afstand te doen is. Zo kunnen wij ook altijd snel terug. Het is niet de bedoeling om volledig de draad door te knippen met onze familie en vrienden. Geloof het of niet, maar wij hebben nu meer quality time met onze sociale kring dan toen we Foodkorner uitbaatten”, zegt Kelly. Het landgoed was daarvoor eigendom van de familie Loubersac. De vader was dierenarts en gebruikte soms een deel van de woning als zijn praktijk, maar er is nooit permanent in gewoond, het werd eerder gebruikt als “feesthuis” voor privé-evenementen. “De zussen verwezen altijd naar de locatie als ‘une maison du bonheur’, zo hebben wij onze naam aangepast naar hun verhaal. Ondanks het feit dat er daar afgelopen jaren geen feestjes meer werden gehouden, hadden ze nog steeds een heel sterke emotionele band met het huis. De familie is hier altijd welkom”, vertelt Kelly.

Koeien

Alle kamers zijn volledig gerenoveerd en ingericht en dragen de naam van een van de melkkoeien die in 1972 op de boerderij verbleven. “In de stallen vonden we tijdens de verbouwingen krijtborden met de naam van de koeien. We wilden onze kamers niet zomaar 1, 2 of 3 heten, dus leken namen zoals Blanchette wel een leuke personal touch”, zegt Kelly. Deze zomer starten Kelly en Dieter met drie kamers (2 tweepersoonskamers en 1 familiekamer). De komende jaren komen daar nog een feestzaal en drie gîtes bij. ‘Les Maisons Du Bonheur’ is het hele jaar beschikbaar voor overnachtingen. Je kan er genieten van een uitgebreid continentaal ontbijt en Kelly en Dieter bieden eveneens de mogelijkheid om er ‘s avonds te dineren. Er is een zwembad en een bibliotheek aanwezig.

“We hebben nog geen seconde spijt van onze beslissing. In een frituur hang je vast aan een bepaalde routine en ben je wat beperkt in vrijheid. Het grote verschil is dat ik soms moet denken welke dag we vandaag zijn”, lacht Kelly. “Het is hier uiteraard ook werken, maar het is veel gevarieerder en veel minder op uur gesteld. Ik leef nog steeds in een soort vakantiegevoel.”

Je kan het duo bereiken via hun website www.lesmaisonsdubonheur.com of op hun Facebook- en Instagrampagina.