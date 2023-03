Kattestrontjes voor de 20.000ste bezoekster van Eigen Kweek

Dit najaar zal het 10 jaar geleden zijn dat de eerste reeks van Eigen Kweek op Eén werd uitgezonden. De Vlaamse televisieserie die draait rond het boerengezin Welvaert uit Wijtschate dat cannabis begint te telen om het hoofd boven water te houden werd een populaire reeks.

In 2014 startte startte Toerisme Heuvelland met het arrangement In de voetsporen van de familie Welvaert waarbij de locaties uit de reeks bezocht worden. Dit weekend werd de 20.000ste bezoeker verwelkomd met een geschenkje. Schepen Bart Vanacker en gids Johan Dierynck overhandigden Mindy Demulder (41) uit Schorisse in de Vlaamse Ardennen een attentie verwijzend naar de reeks. “De zoon van Francky praat over kattestrontjes wanneer de kat haar behoefte doet , wij hebben met een knipoog gelegd naar de Heuvellandse bergstenen.”

Van bij de start was Johan Dierynck (69) de gids voor een 4-urendurende rondrit. “Het blijft het populairste arrangement van ons aanbod. We hebben in de voorbije jaren wel een aantal locaties moeten vervangen maar het verhaal blijft. We verwelkomen onze gasten ook in het West-Vlaams om meteen in de sfeer te komen. Daarna tonen we in de kerk van Wijtschate een filmpje. We kijken naar een aantal scènes uit de reeks en ook de bloopers komen aan bod.” Ook komend toeristisch seizoen zit het arrangement in het aanbod van Toerisme Heuvelland. “We sloten recent een overeenkomst af met de Heuvellandse fotoclub Spectrum. Vandaag werden alvast foto’s genomen om de publicatie naar 2023 toe nog wat te versterken,” zegt schepen Bart Vanacker.

De reeks Eigen Kweek liep tot en met 2019. Nu vier jaar later zakken nog steeds toeristen af naar Heuvelland om het verhaal opnieuw te beleven. “Het was dan ook een zeer sterke reeks,” zegt Mindy Demulder. “En in een streek met prachtige uitzichten. Maar die hebben we natuurlijk ook in onze Vlaamse Ardennen.”