Kasteel van Poeke wordt geherwaardeerd, toegang tot domein blijft gratis

Het kasteel van Poeke, in Aalter, dicht bij Ruiselede, krijgt een nieuwe invulling met onder meer een brasserie, picknickplekken en voedselbos. Dat heeft Toerisme Vlaanderen, dat het domein in 2020 voor een symbolische euro heeft gekocht, dinsdag aangekondigd. Het kasteel wordt geherwaardeerd tot een modern ‘hof van plaisantie’, naar analogie met de uitgestrekt buitenverblijven voor adellijke families of gegoede burgers in de middeleeuwen.

Het wordt een landgoed om te genieten van schoonheid, boeiende erfgoedbeleving en goed gezelschap. Eind 2021 werd het domein van gemeente Aalter overgedragen aan Toerisme Vlaanderen.

Participatieproject

Plaisantie is een verwijzing naar de historische functie, een uitgestrekt domein voor adellijke families en gegoede burgers. Bruno Paternoster, projectleider voor de herbestemming, had het over de vele suggesties die er kwamen na een uitgebreid participatietraject met heel wat stakeholders als omwonenden en bedrijven.

Met drie tendenzen: eten en drinken, landschapsbeleving en kunst en cultuur. Burgemeester Pieter De Crem zwaaide de loftrompet over die mooie omkadering, waarbij de gemeente een belangrijke rol speelde.

“Toerisme kan op veel vlakken bijdragen aan een bloeiende gemeenschap, op cultureel, sociaal, landschappelijk en economisch vlak” – Peter De Wilde

Peter De Wilde, CEO ad interim van Toerisme Vlaanderen, preciseerde het project ‘Reizen voor Morgen’ als een van de parels van het netwerk Toerisme Vlaanderen. “We kiezen voor kwaliteit. Hier geen massa-events. We willen een meerwaarde voor de lokale gemeenschap en de economie. Toerisme kan op veel vlakken bijdragen aan een bloeiende gemeenschap, op cultureel, sociaal, landschappelijk en economisch vlak.”

In de zone van het nu gerenoveerde koetshuis komt een familievriendelijke brasserie met groot en zonnig terras. En een onthaalpunt voor wandelaars en fietsers en een ruimte voor workshops. De moestuin, zowat 5.000 vierkante meter groot en waarvan de omgevende muur nu volledig in restauratie is, wordt een leerzame plek voor bezoekers voor exclusieve groente- en fruitsoorten.

Belevingsparcours

“Voor het kasteel zelf komt er een belevingsparcours met informatie over de geschiedenis van het landgoed. Er is ook voldoende plaats voor tentoonstellingen en seminaries.

Vlaam minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: “In Zottegem is er het Egmontkasteel. Hier was ik nog niet eerder geweest. Waarom investeren in erfgoed als dit? Erfgoed is een deel van de samenleving en het leert iets over onze identiteit. En dat moet kunnen in publieke ruimtes zoals hier, dat moet je beleven!”

Na de toespraken was er een kort bezoek met technische uitleg over het herstelde koetshuis aan de Kasteelstraat en een blik op de muur van de moestuin, die nu in volle herstelfase is. Terloops werd ook vernomen dat eind augustus de wal rond het kasteel dieper wordt uitgegraven. En dat er in de maand juli een beperkt pop-upcafetaria komt op de binnenruimte aan het koetshuis.