Jim (43) en Annelore (38) heropenen jaar na allesverwoestende hagelbui hun chambres d’hôtes in Frankrijk: “Even teruggekeerd naar mijn andere droomjob”

Jim Verleye en Annelore Maes lieten in 2018 hun hele leven in Oostende achter zich en vestigden zich in Frankrijk om er een chambres d’hôtes te openen. Na de coronacrisis hield het koppel het hoofd net boven water, tot een alles verwoestende hagelbui hun levenswerk vorig jaar aan diggelen gooide. Jim ging even terug aan de slag als brandweerman in Oostende voor de duur van de heropbouw. Op 18 mei openen ze eindelijk terug de deuren.

Hagelstenen zo groot als de handpalm van een volwassen man: dat is waar Jim en Annelore begin juni 2022 mee te maken kregen. De hagelstenen doorzeefden het dak van hun chambres d’hôtes ‘Quatre Mains’ in Auvergne, het groene hart van Frankrijk. In 2018 waren Jim en zijn vrouw Annelore tot het besluit gekomen om loopbaanonderbreking te nemen. Hij werkte als brandweerman en zij was aan de slag bij stad Torhout. Ze waren klaar voor een avontuur in Frankrijk. Hun grote droom? Een chambres d’hôtes. Ze maakten die ook waar, want in 2019 openden ze de deuren. Hun levenswerk werd meteen een succes. In 2021 en 2022 stonden ze in de top tien van ‘Logeren bij Belgen in Frankrijk’.

“Tot we ons levenswerk doorzeefd zagen worden door hagelstenen, groter dan een tennisbal”, blikt Jim terug. “Alles waar we keihard voor gewerkt hebben was in enkele minuten weg. Het dak werd doorzeefd en het water liep alle vertrekken binnen. Een hel was het. En dat nadat we de coronacrisis al waren doorgesparteld, nadat we amper een jaar open waren. De vaste kosten liepen door, maar er waren geen inkomsten. Dat was ook het voorbije jaar zo. Heel veel geluk hebben we nog niet gehad.”

Toch gaf het koppel de moed niet op. Jim keerde terug naar Oostende om opnieuw aan de slag te gaan bij de Oostendse brandweer. Annelore bleef in Frankrijk. Hun zoon Mattia was immers schoolplichtig. Bovendien moest de heropbouw opgevolgd worden. “De verzekering dekte dan wel de schade aan het pand, toch moesten alle kosten betaald worden, zonder dat er inkomsten waren. Daarom keerde ik terug naar mijn andere droomjob. Ik moet zeggen, dat ik het hard gemist had. En ik was de stiel nog niet verleerd. (lacht) Het was een leuk weerzien met de collega’s”, aldus Jim.

Ondertussen is Quatre Mains opnieuw klaar voor een heropening, de zoveelste. “Op 18 mei verwachten we onze eerste gasten sinds een jaar”, glundert de man. “Het heeft ons voor de zoveelste keer bloed, zweet en tranen gekost om terug te heropstarten. Maar we zijn er klaar voor. Blij dat het ons nog gelukt is vlak voor het zomerseizoen zou starten. En de brandweer? Die laat ik nooit los. Het werk bij de brandweer zal me altijd blijven boeien. Meer nog: ik blijf opleidingen volgen. Ik ben nu terug in loopbaanonderbreking, maar terugkeren doe ik sowieso ooit.”