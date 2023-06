Jeugdherberg Die Loyale blaast vijftig kaarsjes uit: “Doorheen de jaren 350.000 overnachtingen”

Met een groot tuinfeest werd de vijftigste verjaardag van Jeugdherberg Die Loyale gevierd. “Van alle overnachtingen in Maldegem wordt de helft hier geboekt”, zegt Tom De Bruyckere, voorzitter van de Vlaamse Jeugdherbergen vzw.

In 1970 baarde het herbergen van logies uit Maldegemse partnersteden het bestuur grote zorgen. “Maldegem beschikte toen slechts over één hotel en kon verder geen kamerverhuur aanbieden”, vertelt burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V). “In onze Duitse partnerstad Lampertheim ontstond toen het idee om een centrale ontmoetingsplaats te creëren, waar burgers en in het bijzonder de jeugd van de verschillende steden elkaar konden ontmoeten. Er werd gezocht naar een stuk grond dichtbij het centrum, waar de gemeente samen met de partnersteden een ontmoetingscentrum kon optrekken. Niet veel later, in 1972, kwam het voorstel van het gemeentebestuur en het Comité voor Initiatief om Villa Puype langs de Gentse Steenweg te huren en om te bouwen tot een volwaardige jeugdherberg. Onze partnersteden werden het eens om de villa te huren en samen de kosten te dragen en in 1973 vond de officiële opening plaats. Sindsdien heeft iedere partnerstad veel geïnvesteerd en is de jeugdherberg uitgegroeid tot een volwaardige ontmoetingsplaats. Nu verwelkomt jeugdherberg Die Loyale jaarlijks achtduizend bezoekers, waardoor Maldegem toeristisch op de kaart geplaatst wordt”, aldus de burgemeester.

Betaalbaar reizen

“Reizen voor jongeren toegankelijk en betaalbaar maken, is nog steeds onze missie”, vertelt Tom De Bruyckere. “Sinds de opening in 1973 werden bij jeugdherberg Die Loyale maar liefst 350.000 overnachtingen geboekt. Allemaal mensen die Maldegem beter hebben leren kennen. Mooi is ook dat veel bezoekers blijven terugkomen. Zo is er een muziekschool die hier jaarlijks op kamp komt en is er een school die tien jaar op voorhand boekt”, besluit Tom De Bruyckere. (MW)