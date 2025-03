Jarige Pompeschitter beschadigd

Problemen met de Pompeschitter, het iconische beeld in domein ’t Torreke in het centrum van Dadizele. De medewerkers van de dienst toerisme stelden vast dat de pomparm van het beeld is afgebroken.

Een toerist zag recent het beeld staan en probeerde te pompen. Daarbij brak de arm plots af. De passant stapte er wel onmiddellijk mee naar de dienst toerisme. Ondertussen bekijkt de gemeente hoe ze het beeld kunnen herstellen. Dit jaar is het vijftig jaar dat de Pompeschitter, het symbool van toeristisch Dadizele, bestaat. Onder andere Dadizele Onderneemt gaf inmiddels al aan graag iets te willen doen rond die verjaardag.