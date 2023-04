Izegemse WZC’s treden buiten hun comfortzone: ‘t Pandje is op Lourdesreis, in De Plataan pakt men uit met een vinkenzetting

16 bewoners van WZC ‘t Pandje zijn met 18 begeleiders op Lourdesreis, op woensdag 3 mei organiseert de zorginstelling ook een markt op de parking van het rusthuis. Bij WZC De Plataan in de Meensesteenweg houden ze dan weer op zaterdag 6 mei een vinkenzetting en zo gaat een wens van een van de bewoners in vervulling.

Maandagavond vertrok een bus van Mandelcar die voorzien is voor het vervoer van mensen die soms wat moeilijker te been zijn naar Lourdes. Aan boord 16 bewoners, maar ook 18 begeleiders. “Dat gaat om vrijwilligers, familieleden, maar ook personeel van bij ons”, zegt Marieke Vanhaverbeke. “Ook directeur Maarten Dejonghe is mee gereisd.”

Kaarsjesprocessie

Dinsdagmorgen arriveerde het gezelschap in Lourdes. “Niet iedereen van onze 120 bewoners is in staat om mee te reizen. Maar ook de mensen die in Izegem zijn gebleven, willen we het gevoel geven deel uit te maken van de reis. We hebben hier een grot nagemaakt en via livestream worden beelden van aan de grot uitgezonden. Waarop we dus straks ook hopen onze bewoners te zien.”

Het creatieve team van ‘t Pandje ontwierp een eigen Lourdesgrot. Via livestream kunnen andere bewoners ook de beelden bekijken van aan de grot en hopelijk zo ook hun medebewoners spotten.

Op het programma in Lourdes staan onder meer een bezoek aan de grot, een internationale mis, een namiddagwandeling door het centrum, de kaarsjesprocessie en een tochtje met de kabelbaan naar het mooiste panorama van de Pyreneeën.

Markt op woensdag 3 mei

Vrijdag keert het gezelschap terug, maar er staat al een andere activiteit in het verschiet. Marieke Vanhaverbeke is daar samen met Marianne Delagrange de drijvende kracht achter. “We zijn al toe aan de derde editie van onze markt. Standhouders van de Izegemse zaterdagmarkt, aangevuld met enkele gelegenheidskramen zullen op de parking aan de kant van de Mentenhoekstraat opgesteld staan. Er is kledij te koop, kaas en droge worsten, bouillon en ook de biogroentjes van De Lochting. Ook thuiszorgwinkel ‘Goed’ is op post. Zelf verkopen we pannenkoeken, aardbeien en snoep en baten we ook een bar uit waar we ook braadworsten verkopen.”

De markt start op woensdag 3 mei om 15 uur en duurt tot 18 uur. “De markt is open voor iedereen, maar uiteraard zorgen we er ook voor dat onze bewoners onder begeleiding een bezoekje kunnen brengen.”

Vinkenzetting voor Julia

Schepen van Welzijn Ann Van Esssche met kleindochter Poppie Verbeke op de arm, Roger Soete, Luc Kesteloot, Norbert Vandommele, Wilfried Vanmarcke en Lucien Delodder met vooraan Julia Vanhaverbeke en Talia Seys die de buste van Robert Holvoet draagt.

Maar ook de collega’s van WZC De Plataan organiseren op zaterdag 6 mei een uniek event voor de bewoners. En daar is Talia Seys, verantwoordelijke Wonen & Leven, de drijvende kracht. “Vorig jaar werd in WZC De Plataan een ‘wensproject’ opgestart , waarbij bewoners bevraagd werden waar ze van droomden nog eens te kunnen doen. Julia Vanhaverbeke wenste uitdrukkelijk nog eens een vinkenzetting te kunnen bijwonen, want haar broer Gustaaf was een fervent speler en zelf heeft zij ettelijke keren eten klaargemaakt voor de vinkeniers.”

Talia Seys, initiatiefnemer van de ‘Wensmuur’, nam contact op met Norbert Vandommele, de man achter het Vinkengewest Izegem. “Die was onmiddellijk enthousiast met zijn team. Van het één kwam het ander, en zo werd beslist om op 6 mei in de tuin van De Plataan een echte vinkenzetting te organiseren, zodat al onze bewoners daar meteen mee kunnen van genieten.”

40 jaar COO-voorzitter

Er werd gebrainstormd rond een mooie naam en uiteindelijk kwam het idee om deze zetting ‘De Grote Prijs Robert Holvoet’ te dopen. Robert was van 1925 tot 1965 (40 jaar!) voorzitter van de Commissie voor Openbare Onderstand (later OCMW). In 1963 was hij de bouwheer van het toenmalige Maria’s Rustoord, de voorganger van De Plataan. In die tijd was dat een vooruitstrevend project met enkel éénpersoonskamers. Robert Holvoet was ook de man die de openbare zorgactiviteiten in Izegem naar de huidige zorgsite heeft gebracht en ook heel wat persoonlijke middelen in de COO-werking heeft geinvesteerd.

Inschrijven voor de zetting kan vanaf 14.30 uur voor 2 euro en alle deelnemers krijgen een aandenken. De zetting zelf begint om 16 uur, prijsuitreiking om 18 uur. Om hongerigen te spijzen en dorstigen te laven, voorziet het ‘Team Wonen en Leven’ een braadworstenkraam en voor de gelegenheid zal de cafetaria geopend zijn tot 19.30 uur.