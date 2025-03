“Interessante thema’s en kwaliteitsvolle paden”: wandelnetwerk Ieperboog Oost bekroond als mooiste wandelroute van de Benelux

Het West-Vlaamse wandelnetwerk Ieperboog Oost is door een internationale jury uitgeroepen tot de mooiste wandelroute van de Benelux. De award is uitgereikt door Hicle aan Westtoer tijdens de Fiets en Wandelbeurs in Flanders Expo in Gent. De jury looft vooral de thematische uitwerking, de kwaliteit van de suggestieroutes en het hoge aandeel onverharde paden.

Uit een longlist van 14 routes stelde de jury een shortlist van vijf finalisten op, waaruit Ieperboog Oost als winnaar werd gekozen. De andere genomineerden waren de Nieuwe Streek-GR Limburgse Mijnen (BE), Het Dommelpad (NL), Links en rechts van de Peelrandbreuk (NL) en Via Christina Mirabilis (BE). “Ieperboog Oost combineert interessante thema’s met kwalitatieve infrastructuur”, zegt jurylid Gilbert Roels. “De afwisseling in landschap en het grote aandeel onverharde paden maken het tot een bijzondere wandelervaring.”

Zeven wijndomeinen

Ieperboog Oost loopt door de Westhoek en de Leiestreek en verbindt de gemeenten Zonnebeke, Moorslede, Wervik, Langemark-Poelkapelle en een deel van Ieper. Het sluit aan op het bestaande wandelnetwerk Ieperboog Zuid.

De sporen van de Eerste Wereldoorlog zijn nog duidelijk zichtbaar in deze voormalige frontstreek. The Road to Passchendaele leidt naar Tyne Cot Cemetery, de grootste Britse militaire begraafplaats ter wereld. Daarnaast herbergt de regio nog verschillende Unesco werelderfgoedsites, waaronder Polygon Wood Cemetery, Buttes New British Cemetery en het iconische Canadese monument The Brooding Soldier.

Het wandelnetwerk doorkruist zeven wijndomeinen, waar wandelaars tussen wijnranken kunnen wandelen en genieten van uitzichten over de glooiende valleien. © Westtoer

Het wandelnetwerk doorkruist zeven wijndomeinen, waar wandelaars tussen wijnranken kunnen wandelen en genieten van uitzichten over de glooiende valleien. De Midden-West-Vlaamse heuvelrug biedt indrukwekkende panorama’s. Bakens in het landschap zijn de Basiliek van Dadizele, het uitkijkpunt in de kerktoren van Zonnebeke en de Steenakkermolen in Sint-Juliaan.

Twee herwerkingen, twee nieuwe netwerken

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe reageert trots op de award. “Deze erkenning is een bekroning op ons werk, waarbij we ons wandelaanbod uitbreiden of hertekenen op basis van nieuwe infrastructuur, trage wegen, beleving en horecagelegenheden in de buurt van routes of knooppunten. West-Vlaanderen is een topbestemming voor wandelaars en Westtoer blijft investeren in een kwalitatief en gevarieerd wandelaanbod. In 2025 worden de wandelnetwerken Ieperboog Zuid en Hoppeland herwerkt. Er worden ook twee nieuwe wandelnetwerken geopend: één in de West-Vlaamse Leievallei en één in de omgeving van provinciedomein de Baliekouter in Dentergem.”

Zelf wandelen deze krokusvakantie? Zin om deze krokusvakantie zelf de wandelschoenen aan te vinden? Wandelaars kunnen aan de hand van 247 knooppunten hun eigen routes uitstippelen op het bekroonde wandelnetwerk en Westtoer integreerde ook zeven bewegwijzerde suggestieroutes: De Boerenkrijgwandelroute (7,8 km), De Vierkavenboswandelroute (14,8 km), Gasthuisbossenwandelroute (10,6 km), Kruisekewandelroute (6,3 km), Palingbeekwandelroute (12,2 km), Pompeschitterswandelroute (8,8 km) en De Legacy of Passchendaele wandelroute (17,6 km). Op de wandelnetwerkkaart staan ook drie toegankelijke lussen die werden gescreend door Inter Vlaanderen. De wandelnetwerkkaart Ieperboog Oost is te koop voor €10 in de webshop van Visit West- Vlaanderen en bij partners (diensten voor toerisme, bezoekerscentra, boekhandels, etc.). Via de wandelplanner kunnen wandelaars hun eigen route uitstippelen aan de hand van knooppunten. Verder zijn ook alle routeplannen en gpx-coördinaten van de zeven bewegwijzerde suggestieroutes beschikbaar op visitwestvlaanderen.be.

Het wandelnetwerk Ieperboog Oost is een initiatief van Westtoer apb, de Provincie West-Vlaanderen, Toerisme Westhoek en Toerisme Leiestreek in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Regionaal Landschap Westhoek, Inter, de Commonwealth War Graves Commission, de steden en gemeenten Zonnebeke, Moorslede, Langemark-Poelkapelle, Wervik en Ieper.

Het wandelnetwerk Ieperboog Oost is de derde grote realisatie binnen het Europese Leaderproject ‘Westhoek Wandelproof’, waarbij aandacht wordt geschonken aan de beeldkwaliteit van het landschap en duurzame wandelbeleving. Nieuwe wandelmogelijkheden ontsluiten nieuwe wandelgebieden, zorgen voor meer spreiding van de wandelaars en het ontlasten van een aantal drukkere gebieden.