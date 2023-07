Infopunt Toerisme Blankenberge verwelkomt vijfhonderdduizendste bezoeker

Mijlpaal voor het Infopunt Toerisme: het kantoor mocht onlangs z’n vijfhonderdduizendste bezoeker verwelkomen. “De cijfers tonen aan dat de keuze om naar deze site te verhuizen de juiste is geweest”, aldus toerismeschepen Patrick De Klerck.

De familie Dekkers uit Essen stapte op 3 juli nietsvermoedend het kantoor in de Hoogstraat binnen, waar hen een feestelijk onthaal wachtte. Ze kregen een mooi geschenkpakket met onder meer het Blankenbergse Monopolyspel. Het koppel komt al sinds 1996 naar Blankenberge.

“Aanvankelijk verbleven ze op een camping, maar sinds vorig jaar hebben ze hier een tweede verblijf. Elke maand komen ze er minstens een weekend, tijdens de zomer zelfs meerdere weken op vakantie. En dan bezoeken ze dus steevast ook het Infopunt Toerisme”, vertelt diensthoofd Toerisme Céline Claeys. Tussen 2018 en 2022 verwelkomde het toerismekantoor gemiddeld 105.000 bezoekers per jaar.

Fysiek visitekaartje

“Ondanks de uitdagingen van de pandemie, waarbij het aantal bezoekers daalde tot 60.000 in 2020 en 74.000 in 2021, bleef het publiek trouw. Het Infopunt Toerisme is het fysieke visitekaartje van onze badstad en biedt voor veel mensen een echte meerwaarde; ook gezinnen met kinderen komen vlot over de vloer voor onze leuke zoektochten of andere inspiratie voor hun vakantie aan zee. Voor elke generatie is er wel iets”, aldus nog Céline Claeys. Ook het stadsbestuur is tevreden met dat half miljoen bezoekers.

Goed bereikbaar

“De cijfers tonen aan dat de keuze om naar deze site te verhuizen de juiste is geweest. De locatie is heel centraal, maar toch goed bereikbaar”, klinkt het bij toerismeschepen Patrick De Klerck (Open VLD).