In Flanders Fields Museum presenteert ambitieus verjaardagsprogramma

“De klassieke militair-historische benadering van oorlogsmusea wordt ruimer, door de focus op de ontwrichting van mens en maatschappij in oorlogstijd”, aldus schepen Dimitry Soenen (N-VA) bij programmavoorstelling van het IFFM. Dat uitgangspunt is duidelijk merkbaar in de programmatie voor het jubileumjaar met onder meer de keuze voor de Oekraïense kunstenaar Nikita Kadan als artist in residence. “We verbinden de erfgoedcollectie, de kennis en het onderzoek over de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog met onze tijd.”

Het museum opent het jaar met de nieuwe expo ‘Raoul Servais. Oorlogsherinneringen’. “Die tentoonstelling focust op het thema oorlog in het werk en leven van de kunstenaar”, zegt directeur Stephen Lodewyck.

Raoul Servais, geboren in Oostende, maakte als jonge gast de Tweede Wereldoorlog mee en groeide op met de verhalen van zijn moeder en ooms over de Eerste Wereldoorlog. De expo bevat naast enkele kortfilms tekeningen, schilderijen en voorwerpen uit de Servais Collection.” De tentoonstelling loopt tot 31 mei. Tegelijkertijd is in cc Het Perron de tentoonstelling ‘Roaul Servais. Een wereld tussen Magie en Realisme’ te zien.

Collages

Op 28 april opent in de Koninklijke Zaal van de Ieperse Lakenhallen een internationale tentoonstelling over de talrijke militaire begraafplaatsen als één van de laatste getuigen van de grote oorlog. “‘For Evermore. Begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog’ combineert unieke objecten en persoonlijke verhalen met interactieve en multimediale opstellingen in een mooie presentatie”, aldus de directeur.

“De expo is een ideaal vertrekpunt om het voormalige en hedendaagse oorlogslandschap van de Westhoek met zijn ruim 200 Commonwealth, Franse, Belgische, Duitse en Amerikaanse en begraafplaatsen te verkennen.”

Nikita Kadan is een Oekraïense kunstenaar die woont en werkt in Kiev. Hij is voor dit jaar de artist in residence. De man bouwt installaties en is actief als beeldhouwer, schilder en maker van collages. “Dat we opzettelijk een artiest uit Oekraïne hebben gekozen is veel gezegd, maar het speelde natuurlijk wel mee”, zegt directeur Stephen Lodewyck.

Educatieve tour

“Nikita Kadan is al langer bezig met het conflict tussen zijn thuisland en Rusland. Nu wordt dat natuurlijk razend actueel. Het is zeker niet zo dat we een standpunt willen innemen door een Oekraïner te selecteren, maar het is wel iemand die iets zinnigs te zeggen heeft over conflicten in het algemeen. Ik ben wel nieuwsgierig naar de neerslag van de oorlog in zijn werk, want dat zal zeker te zien zijn.” De installatie van de kunstenaar zal vanaf juli in het museum te bekijken zijn.

“Nikita Kadan is al langer bezig met het conflict tussen zijn thuisland en Rusland. Nu wordt dat natuurlijk razend actueel”

Nieuw dit jaar is dat schoolgroepen uit binnen- en buitenland bij het In Flanders Fields Museum een nieuwe educatieve tour kunnen boeken. “‘The Salient Illustrated’ start met een bezoek aan het museum, waarna leerlingen Yorkshire Trench & Dug-out bezoeken, de enige authentieke (gerestaureerde) loopgraaf op het correcte historische tracé in de Noordelijke Ieperboog”, verduidelijkt Stephen Lodewyck.

25ste verjaardag

“Het educatieve team begeleidt de scholieren in een wandeling langs slagveldbegraafplaatsen zoals Caesar’s Nose en Colne Valley Cemetery. Onderweg vormen tekeningen van de Britse cartoonist Dave Chisholm, die 25 jaar voor ‘The Sunday Times’ en ‘The Daily Telegraph’ werkte, een hulp om het oorlogslandschap beter te begrijpen.”

Dit jaar viert In Flanders Fields Museum zijn 25ste verjaardag. Het programma wordt gekoppeld aan ‘Mozaïek’, het creatieve toonmoment van de Ieperse culturele sector. Op 13 mei staat een debatavond over de gelijkenissen (en de verschillen) tussen de oorlog in Oekraïne en de Eerste Wereldoorlog geprogrammeerd.

Bezoekers

Op zondag 14 mei, Moederdag, bezingt een muzikale voorstelling het lot van vrouwen en moeders in tijden van oorlog. Gedurende dat hele weekend gooit het kenniscentrum de deuren open en krijgen de bezoekers van het museum de gelegenheid om de verhalen achter de objecten te ontdekken.

“Het In Flanders Fields Museum sloot 2022 af met 134.000 bezoekers. Dat betekent een stijging van ongeveer 50 procent ten opzichte van 2021. Het museum is daarmee nog altijd één van de beter bezochte musea in Vlaanderen. Voor 2023 rekenen we op een verder herstel van de bezoekerscijfers na de moeilijke jaren van Brexit en corona”, zegt schepen van Dimitry Soenen (N-VA).

“Een belangrijk uitgangspunt van het museum is dat de klassiek militair-historische benadering van oorlogsmusea verruimd wordt, door de focus op de ontwrichting van mens en maatschappij in oorlogstijd. Dit uitgangspunt wordt gereflecteerd in het hele programma, in alle tentoonstellingen en evenementen die op stapel staan.”