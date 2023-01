IN BEELD: Meer dan 3.000 ijsberen duiken het Noordzeesop in

De eerste Nieuwjaarsduik in twee jaar tijd lokte maar liefst 3.000 deelnemers naar het strand, ter hoogte van de Drie Gapers in Oostende. Van aangenaam weer was geen sprake: de opklaringen van zaterdagvoormiddag ruimden later plaats voor grijs, regenachtig en winderig weer.

Gezellig winters voor de een, gruwelijk koud voor de ander. Na een (noodzakelijke) opwarming in de Red Bull Partyzone sprintten de deelnemers richting zee om vervolgens volledig loos te gaan in de branding en eerste golven. Zoals we al gewoon zijn, ontbraken kleurrijke pakjes en grappige slogans niet.

“Onze jaarlijkse Nieuwjaarsduik is een echte traditie en je merkt dat mensen het event hebben gemist door de coronacrisis. Het enthousiasme is enorm”, ziet Niels D’Hoedt van Toerisme Oostende. Met een zeewatertemperatuur van 8 graden was het letterlijk ‘fris aan de vis’.

“Zomaar in het koude zeewater springen, is dan ook geen goed idee: een stevige opwarming van alle spiergroepen is essentieel, vooraf alcohol drinken een zeer slecht idee”, klinkt het nog. De veiligheidsdiensten stonden paraat om hulp te bieden indien nodig, maar grote problemen bleven uit.

Volgend jaar staat de duik wederom op de evenementenkalender, op 6 januari.



(TVA/foto’s PM)