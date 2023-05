Ieper zet middeleeuws verleden in de kijker met ‘Timpelwouke’ en nieuwe gegidste wandelingen

Ieper is het centrum van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog maar heeft nog andere toeristische troeven. In de vroege middeleeuwen was Ieper een machtige lakenstad en behoorde het samen met Gent en Brugge tot de belangrijkste steden van het graafschap Vlaanderen. Ieper zet nu ook in op zijn middeleeuws verleden met het evenement Timpelwouke en nieuw gegidste wandelingen in de historische stad.

In mei 2022 werd de strategische visienota voor het toerisme in Ieper 2022-2026 voorgesteld. Daarin werd de nieuwe verhaallijn Ieper, middeleeuwse grootstad gepresenteerd met daarbij het engagement om op korte termijn aan de slag te gaan met de algemene historische en iconische beleving van middeleeuws Ieper.

Rijk historisch verleden

“Communicatief laat Toerisme Ieper al sinds eind vorig jaar het middeleeuwse thema meer en meer aan bod komen”, vertelt schepen van Toerisme Diego Desmadryl.

“Het krijgt een volwaardige plaats naast de andere thema’s waar Ieper mee uitpakt. Ieper behoorde in de 12de en 13de eeuw als machtige lakenstad, naast Gent en Brugge, tot de belangrijkste steden van het graafschap Vlaanderen. Een rijk historisch verleden dat bij de bezoeker minder bekend is, maar wel waardevol is voor het Iepers toerisme.”

Middeleeuws evenement

Op zondag 28 en maandag 29 mei organiseert Toesj, een eventbureau gespecialiseerd in historische producties, Timpelwouke, een middeleeuws event waar je het Ieper van de 13de eeuw kan beleven.

Ieper huisvestte een van de belangrijkste commanderijen van de tempeliers en was de draaischijf van de lakenindustrie. De jaarmarkt in handen van de tempeliers genoot veel aandacht. Vanuit alle hoeken kwamen handelaars afgezakt om er hun goederen aan de man te brengen.

Gravin van Vlaanderen

De markt die initieel buiten de stadswallen plaatsvond, groeide al snel uit zijn voegen en nam mettertijd ook het centrum van de stad in. De snelle groei zorgde voor conflict tussen de schepenen en de tempeliers.

Het conflict werd zo stevig dat Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen tussen 1205 en 1244, tussenbeide kwam en de jaarmarkt onder haar hoede nam. Vanaf dat moment kreeg ze de naam Timpelwouke en vond ze plaats binnen de muren van de stad.

Fascinerende geschiedenis

“De rijke middeleeuwse geschiedenis van Ieper zorgde al een tijdje voor goesting om er een middeleeuws evenement op te zetten”, geeft organisator Tom Thienpont mee.

“De middeleeuwse geschiedenis in Ieper is echt fascinerend. De commanderij, de Cokerulle opstand, de groei van de lakenindustrie en de bouw van de Lakenhalle, de Ieperlingen en hun rol in de Guldensporenslag en nog zoveel meer. Oprecht tijd dat we hier wat aandacht aan geven”, meent Tom.

Middeleeuws kampement

Tijdens de tweedaagse op zondag en maandag kan de bezoeker genieten van de middeleeuwse wereld. Het middeleeuws kampement wordt opgezet op het Hamiltonpark in Ieper. Jong en oud kan er genieten van de middeleeuwse muziek, demo’s van zwaardvechten, ridderproeven te paard en een echt steekspel.

Voor de kinderen zijn er verschillende spelletjes om hun schildknaapcapaciteiten te ontdekken. Ondertussen kunnen de ouders en grootouders genieten van een middeleeuwse mede (honingwijn) of een hap uit de tijd.

Gegidste wandeling

“Elke tweede zondag van de maand in de periode van april tot midden november kun je aansluiten bij een nieuwe gegidste middeleeuwse wandeling”, verduidelijkt Peter Slosse, diensthoofd Toerisme.

“Als Vlaamse stad is Ieper in de periode van 1100 tot 1400 heel belangrijk geweest op economisch gebied. De stad werd rijk, was bloeiend en dat had heel veel te maken met de lakennijverheid. Op deze wandeling verneem je wat er allemaal rond dat laken te doen was en ook hoe Ieper een kattenstad is geworden.”

“Blikvangers zijn de Lakenhallen, de Sint-Maartenskerk, de vele mooie statige gildehuizen in het centrum, maar ook enkele typische steegjes. Op basis van advies van het Yper Museum werd er voor de gidsen een nieuwe middeleeuws ogende cape ontworpen. Deze is voorzien van symbolen die verwijzen naar deze bloeiperiode in de Ieperse geschiedenis.”