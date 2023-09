Huurprijs van strandcabine in Westende stijgt met 78 procent: “Ik denk dat de mensen de voorbije jaren een beetje te veel verwend werden”

De huurders van een strandcabine in Westende kregen begin deze maand te horen dat de tarieven voor volgend jaar stevig in de lucht gaan. Zo moeten ze voortaan 1.150 euro neertellen voor 6 maanden. De nieuwe concessionaris Chris Dewispelaere verdedigt zich onder meer met het argument dat hij moet investeren in 300 nieuwe cabines. Daarnaast heeft hij het ook over de concessie die een pak hoger ligt dan in het verleden. We vroegen ook een reactie aan burgemeester Jean-Marie Dedecker.

Volgens een 60-jarige huurder die in het binnenland woont, gebeurde de aankondiging bewust begin september omdat de meeste huurders het zomerseizoen eind augustus afsluiten. “We hebben weinig kans om ons nog te organiseren en als enkeling sta je nergens tegenover een uitbater. Om een cabine zes maanden te huren moeten we voortaan 1.150 euro neertellen. De huur van de grond voor een eigen cabine slaat alle records. Vorig jaar betaalde men 139 euro + 21% btw en volgend jaar wordt dit 500 euro + 21% btw. Voor dezelfde prijzen huur je aan de westkust cabines die van elektriciteit voorzien zijn. We zijn het slachtoffer van de grootheidswaanzin van de concessionaris.”

Indexatie

De man beweert dat de meeste van de huurders oudere inwoners en tweedeverblijvers zijn. “Zij kunnen zich deze buitensporige prijzen niet meer veroorloven. De concessionaris gebruikt een aantal argumenten om de prijsstijgingen te verantwoorden. Zo verwijst hij naar zijn hoge concessie en zegt hij dat de uurlonen en de materialen sterk gestegen zijn. Ik heb er geen probleem mee dat hij daarvoor een indexatie zou toepassen maar toch geen 78%. En tenslotte stelt hij dat hij volledig nieuwe cabines moet kopen maar dat is een gevolg van zijn conflict met de huidige uitbater die besliste om de cabines aan iemand anders te verkopen. Voor de grond waarop strandgangers hun eigen cabine zetten, gaan al die argumenten niet op.”

De ontevreden huurder uit ook kritiek op het gemeentebestuur. “Ze zeggen dat we dit probleem moeten oplossen met de concessionaris. Ik betreur dat de gemeente geen maximumprijs of een maximumpercentage van indexatie heeft opgenomen in de overeenkomst. De nieuwe concessionaris heeft volledig vrij spel gekregen om zijn prijzen te bepalen. Het is niet omdat de zeedijk van Westende vernieuwd werd dat onze strandcabines er veel beter gaan uitzien.”

Openbare aanbesteding

We vroegen ook een reactie aan burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD): “De strandcabines gaan mee met de beachbars maar dat is niet de schuld van het gemeentebestuur. We zijn bij wet verplicht om een openbare aanbesteding te doen. De bieder die wint heeft het recht om de beachbar of de concessie voor de strandcabines uit te baten. De uiteindelijke concessievergoedingen werden met een biedingsronde, onder de kandidaten zelf en onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder, bepaald.”

Dedecker benadrukt dat het strand de toeristische trekpleister bij uitstek is voor Middelkerke. “Een kwalitatieve en verzorgde uitbating van sommige concessies staat met stip als één van de doelstelling in het beleidsplan 2020-2025. Bij de eerste concessieronde in 2015 waren de instelprijzen toen heel laag en eigenlijk niet marktconform (netto tussen de € 3000 en € 8000, naargelang ligging en functie, red.). Ondertussen bewezen de beachbars ook hun economische meerwaarde.”

Instelprijs

Om de financiële benchmark t.o.v. andere kustgemeenten bij te benen en anderzijds kwalitatieve uitbating te garanderen, besliste het gemeentebestuur van Middelkerke om de instelprijzen voor de verschillende concessies vast te leggen op: minimaal € 20.000 voor een beachbarconcessie en minimaal € 30.000 voor een concessie met beachbar, strandcabines en strandstoelen. Kandidaten moesten trouwens voldoen aan een reeks economische en kwalitatieve voorwaarden.

Volgens Dedecker is Middelkerke altijd één van de goedkoopste locaties geweest in vergelijking met andere badsteden. “We waren achtergebleven en nu zijn we aan het inlopen. Door de nieuwe zeedijk in Westende en het casino in Middelkerke gaan de prijzen natuurlijk in de lucht. Zo zijn de prijzen van appartementen met 40% gestegen. Dat is de markt van vraag en aanbod.”

Kan de gemeente geen maximumprijs bepalen waaraan de verhuurders zich moeten houden? “Als we nu echt weet hebben van woekerprijzen, zouden we dat kunnen. Maar wat zijn woekerprijzen in vergelijking met onze buurgemeenten? De concessionarissen betalen veel geld aan de gemeente omdat ze opgeboden hebben tegenover elkaar. Ze hebben dus het recht om dat terug te verdienen maar niet tegen woekerprijzen. Ze kunnen bijvoorbeeld ook meer cabines plaatsen.”

Te veel verwend

We contacteerden ook de nieuwe concessionaris Chris Dewispelaere. “Uiteindelijk zijn deze prijzen niet duurder dan in een andere badstad. Ze zijn zelfs nog goedkoper. Ik ben niet buitensporig en vind mijn huurprijzen rechtvaardig. Ik denk dat de mensen de voorbije jaren een beetje te veel verwend werden. Als ik naar de winkel ga en het is te duur, dan laat ik het liggen. Als die mensen vinden dat het te duur is, dan moeten ze geen cabine huren. Er zijn kandidaten genoeg.”

Dewispelaere beklemtoont dat hij een investering van 750.000 euro moet doen met de aankoop van 300 nieuwe cabines. “Ik heb een aanvraag gedaan bij de huidige uitbater om te onderhandelen over zijn beachbar en de strandcabines. Maar ik heb zelfs nooit een reactie gekregen van hem. Ik zal niet wachten tot oktober dus heb ik mijn bestelling geplaatst. Momenteel betaal ik een concessie van 30.000 per jaar voor een strandbar die ik al uitbaat. En voor de concessie van de strandcabines en 2 beachbars in 2024 moet ik 170.000 euro neertellen.”

En vindt Dewispelaere de hoge concessiebedragen die hij aan de gemeente moet betalen nog verantwoord? “Dat is natuurlijk het resultaat van de openbare aanbesteding. Ik ben meegegaan in de biedingsronde en uiteindelijk strandden we op de 2 bedragen van 80.000 en 90.000 euro. De opwaardering door de nieuwe zeedijk in Westende heeft hierbij ook meegespeeld.” (FV)