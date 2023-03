Hotel Ibis Budget Knokke laureaat Q-Traject van Westtoer

Na een pauze van twee jaar, is het Q-traject, de kwaliteitsopleiding van Westtoer, weer volop ‘up and running’. In februari haalden opnieuw 27 West-Vlaamse toeristische organisaties, waaronder ook het hotel Ibis Budget Knokke succesvol de eindmeet van het Q-traject 2022-2023. Gedurende een jaar zetten deze enthousiaste deelnemers uit de reca-en logiessector, musea, attracties en toeristische infokantoren, zich met het team in om de kwaliteit van hun gastbeleving en -tevredenheid te optimaliseren.

Het provinciebedrijf Westtoer zet sterk in op de ondersteuning van de toeristische sector in al haar facetten. De ‘corona-pauze’ van het Q-traject, werd aangegrepen om achter de schermen het Q-traject bij te sturen om met een nieuwe aanpak te starten in maart vorig jaar. Na twee jaar kon Westtoer eindelijk opnieuw laureaten van het Q-traject uit het Brugse Ommeland, de Kust, Leiestreek en de Westhoek in de bloemetjes zetten. Door in het Q-traject te stappen, kiezen toeristische ondernemers uit de reca-en logiessector en managers van musea, attracties en toeristische infokantoren er bewust voor om hun werking constant in vraag te stellen. Tijdens het Q-traject zetten ze de bril van de gast op om te achterhalen wat hem écht raakt zodat ze hem altijd een optimale ervaring kunnen bieden. Daarnaast wordt ook gezocht naar het bestaansrecht/ de WHY van de organisatie.

Hiervoor is er een samenwerking met een coach die hen begeleidt in dit traject, een mystery visit, en actieve bevraging van de klanten. De medewerkers, en dus het volledige team van de organisaties, worden actief betrokken. Dit is één van de zaken die het traject zo uniek maakt. Er is niet enkel aandacht voor de manager, het zijn vaak de medewerkers die het meeste contact met de klant hebben.

Binnen twee weken starten opnieuw een 25-tal enthousiaste ondernemers met het traject.Toeristische ondernemers kunnen zich hiervoor nog inschrijven via de website van Westtoer. Meer info: Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor toerisme, 050 40 31 61, Evelien Decoster, projectconsultant, 0499 93 69 68 en Ann Cosyn, projectconsultant, 0477 93 90 13.