Hoppestad klaar voor nieuw toeristisch seizoen

Maandagavond kwam toeristisch Poperinge samen in het Hopmuseum om te klinken op een nieuw toeristisch jaar. Het jaarprogramma werd er voorgesteld, met grote aandacht voor het Kunstenfestival Watou en de Bier- en Hoppefeesten.

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt Toerisme Poperinge de toeristische spelers uit Poperinge uit voor een netwerkmoment begin maart. Daar past ook een korte terugblik bij op de bezoekerscijfers van het afgelopen jaar.

“De dienst Toerisme tekent voor stabiele cijfers, met zo’n 36.000 bezoekers doorheen het jaar. Topmaanden waren juli en augustus. Hierbij is de invloed van het Kunstenfestival Watou wel te merken, waarbij de dienst Toerisme als verkoopbalie fungeerde. We telden meer dan 20.000 bezoekers, waarbij er 30% bleven overnachten. Uit eigen stad mochten we 700 bezoekers noteren”, stelde deskundige Annemie Morisse.

“De WO I-sites, waaronder Lijssenthoek Military Cemetery en de Dodencellen, tonen een lichte stijging in bezoekersaantallen. De cijfers van het Hopmuseum lopen terug gelijk met de pré-coronajaren. Momenteel werken we volop aan een nieuwe toeristische website”, aldus Nele Rubrecht, diensthoofd Toerisme.

Uitkijken naar de Bier- en Hoppefeesten

Er wordt ook vooruit gekeken naar het rijk gevulde toeristische jaarprogramma van 2023. Momenteel loopt de Maand van de Hopscheuten in elf Poperingse restaurants en ook de dag arrangementen worden vlot geboekt. Doorheen het jaar zijn er tal van wandel- en fietstochten voor de recreant, van zomerse fietstochten doorheen de hopvelden tot winterse avondwandelingen langs verborgen plekken. De toppers dit jaar zijn uiteraard het Kunstenfestival Watou van 1 juli tot 30 september, met als baseline /kom.po’zi.ci.o:/, en de Bier- en Hoppefeesten op 15, 16 en 17 september. Na de afgelaste editie van 2020 is het nog meer uitkijken naar dit spetterend feestweekend.

Geschiedenis

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) had het over de geschiedenis van de stad, die men meer wil uitspelen. “Er werd al een boekje uitgegeven, maar we willen vooral werken rond de bouw van onze drie middeleeuwse kerken. Ook de verdwenen begraafplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog, het verhaal van de Duitse toren en de wandelverbinding naar de Poperingevaart worden volop uitgespeeld”, aldus de burgemeester.

Uitbreiding

“Onder de werktitel ‘Hopmuseum+’ wordt volop gebrainstormd rond alle plannen voor deze site. De toeristische dienst verhuist naar hier met de onthaalbalie en toerismeshop. Binnen enkele weken gaat de Stadsschaal als cafetaria terug open. We zoeken nog naar nieuwe uitbaters voor een stadsbrouwerij. Het museum wordt nog meer een belevingscentrum. Hiertoe zijn verbouwingen en aanpassingen voorzien, en in de volgende legislatuur zelfs uitbreidingen”, zei schepen van Toerisme Klaas Verbeke (CD&V).