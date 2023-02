Hinterland van Bredene en De Haan ontdekken op Oudlandfietsroute

Westtoer heeft donderdag in De Haan de nieuwe ‘Oudlandfietsroute’ voorgesteld. Op deze mooie, gevarieerde tocht van 46,3 km ontdek je het hinterland van Bredene en De Haan vanop de fiets.

De lancering van de Oudlandfietsroute kadert in een volledige herwerking van het recreatieve fietsaanbod in de provincie. Voor deze route werd een volledig nieuw traject uitgewerkt.

Onbekende parel

“Fietsend door het hinterland van Bredene en De Haan maak je kennis met een onbekende parel, de Oudlandpolder. Dit gebied werd duizend jaar geleden afgesloten van de zee door een ingenieus stelsel van dijken, sloten en kanaaltjes.”

“Via de route verken je ook de vogelrijke Uitkerkse Polder, waar je het landschap nog kan bewonderen zoals het er vroeger moet hebben uitgezien. Onderweg kom je tot rust in de landelijke polderdorpjes Houtave, Vlissegem en Klemskerke, passeer je ’t Paelsteenveld en de Duinbossen en fiets je in De Haan tussen de prachtige villa’s in Anglo-Normandische stijl”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, voorzitter Westtoer en gedeputeerde voor Toerisme.