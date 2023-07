Heulse vakantiewoning Tuss creëert een thuisgevoel op verplaatsing

Heule is een vakantiewoning rijker. Een oude interbellumwoning in de Stijn Streuvelslaan 19 werd getransformeerd tot een gezellig verblijf met zeven beschikbare slaapkamers. De uitbaatster Lieselot De Wulf wil met Tuss een thuisgevoel creëren voor mensen uit het zakenleven die vaak onderweg zijn.

De inspiratie voor het concept van Tuss kwam een aantal jaar geleden al. “We waren op rondreis omdat we veel wilden bezoeken, waardoor we vaak veranderden van hotel of B&B. Ik realiseerde me toen dat het voor zakenlui best uitputtend moet zijn om constant van adres te veranderen”, zegt Lieselot. Niet veel later stond het huis van een buur te koop en kon Lieselot haar kans grijpen. “De oude interbellumwoning bood heel veel kansen om er een gezellige vakantiewoning van te maken. Dat hebben we nu ook kunnen realiseren”, gaat de uitbaatster verder.

Geen verplichtingen

Bij Tuss kom je letterlijk thuis. Bezoekers die een kamer huren voor een overnachting kunnen hun verblijf zelf aanpassen aan hun noden. “Sommige bezoekers kiezen voor een inbegrepen ontbijt, andere koken liever zelf iets in de gemeenschappelijke keuken. Er zijn geen verplichtingen, maar we bieden veel mogelijkheden aan. De grote tuin zorgt er ook voor dat bezoekers zelf kunnen kiezen of ze sociale contacten leggen of eerder wat op zichzelf blijven”, aldus Lieselot. In de tuin bevindt zich een zwemvijver, een barbecue, een vuurplaats en een petanqueveld.

De verbouwingen begonnen in het najaar van 2021. “We hebben een goed jaar verbouwd. We moesten alles brandveilig maken en zes badkamers bijbouwen. Op de benedenverdieping hebben we muren weggehaald om een open keuken en eetruimte te voorzien. Er kwam veel denkwerk bij kijken om de woning klaar te stomen voor de opening”, vertelt Lieselot. Uiteindelijk creëerden ze een samenhangend geheel, waarin elke kamer zijn individualiteit bewaart.

Verblijf op maat

Lieselot onthaalt zelf alle gasten, voorziet het eventuele ontbijt, poetst de vakantiewoning en houdt zich ook bezig met de boekhouding. “Omdat ik het zelf doe, kan ik ook flexibel zijn naar de bezoekers toe. Als gasten online willen boeken, maar zien dat hun noden iets afwijken van de beschikbaarheid, dan kunnen ze altijd contact opnemen met mij. Samen kijken we dan voor een verblijf op maat”, zegt uitbaatster Lieselot.

In de week kunnen kamers afzonderlijk gereserveerd worden, in het weekend staat het gebouw beschikbaar als volledige vakantiewoning. Bedrijven die een teambuilding of coachingsessie op verplaatsing willen doen, kunnen hiervoor ook terecht bij Tuss. (SV)

Info:https://tuss.be