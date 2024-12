Herberg de Herten in voormalige Kampveldhoeve

Met de opening van Herberg de Herten, in de Kampveldstraat 20 in Oostkamp start voor Koppel Nika Verhaeghe (57) en Hans Perquy (59) een nieuw avontuur , dichtbij hun eigen woning, in de rust van het kampveld.

Hans combineert deze nieuwe uitdaging met Herberg de Herten nog steeds met MeetMarcel, één van de toonaangevend live communicatie agentschappen, gespecialiseerd in topevenementen in binnen- en buitenland. Nika is naast de Herten vooral bezig met de verhuur van twee eigen gîtes in de Ardennen.

“Reeds jaren zijn we verknocht aan de fantastisch gezelligheid van de Engelse boutique pubs. Heerlijk eten en een goed glas aan het haardvuur, nooit complex, maar steeds verfijnd en vooral oergezellig. De Kampveldhoeve leek ons de perfecte plek om onze droom te realiseren: gezelligheid midden in het prachtige Kampveldbos. Overal natuur en toch heel gemakkelijk bereikbaar”, weet Nika.

Pure gastvrijheid

De naam Herberg de Herten verwijst enerzijds naar het domein van kasteel De Herten dat grenst aan Kampveld. “Maar het is vooral een knipoog naar de lokale fauna en flora. Sinds de Waterstraat een stuk autovrij is gemaakt, is de populatie herten en reeën, spectaculair toegenomen. Het is eerder regel dan uitzondering dat je door de ramen van de Herten deze fantastische dieren kan spotten. Een heerlijke plek natuur. In de Herten tikt de tijd net iets trager dan erbuiten. Draait de wind net iets minder alle kanten uit. Bepaalt de hartslag van de natuur het menu. Wat we eten. Wat we drinken. Waarover we praten. Want tussen bossen, akkers en velden strijk je neer in pure gastvrijheid. In de Herten vier je het leven”, vertelt Nika vol trots.

Duurzaam menu

Maar er schuilt ook een mooie filosofie in het nieuwe verhaal van Nika en Hans. Met hun ‘50 kilometer’-menu willen ze de garantie geven dat ze eerlijk zijn over de herkomst van hun ingrediënten. Ten minste 80 procent van de verse ingrediënten willen ze halen bij lokale kwekers en telers, in een straal van maximaal 50 kilometer rond de Herten. (GST)

Meer info: www.deherten.be ofwel telefonisch 050 89 73 00