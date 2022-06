Gouverneur Decaluwé reageert op bewogen weekend aan de kust: “Pictogrammen zijn duidelijk genoeg”

Gouverneur Carl Decaluwé (CD&V) reageert ontzet op het bewogen weekend aan de kust. Twee mannen van Poolse afkomst verdronken in zee toen ze in een onbewaakte zone in het water gingen. “Het staat overal aangegeven en de pictogrammen dat je niet in zee mag zwemmen zijn zeer duidelijk. We zullen de andere borden niet verder gaan vertalen”, zegt Decaluwé.

Afgelopen weekend was het zeer druk aan de kust, omdat er veel mensen verkoeling van het warme kwamen zoeken. Voor twee Poolse mannen liep het fataal af toen ze in Zeebrugge in een onbewaakte zone gingen zwemmen. “Er staan daar verschillende borden dat je niet in het water mag zwemmen”, vertelt gouverneur Carl Decaluwé (CD&V) “Wat kunnen we nog meer doen? We kunnen toch niet om de honderd meter een agent plaatsen? Een bord is een bord. Er staat duidelijk een ventje op in het water met een streep erdoor. Dan weet toch iedereen wat dat wil zeggen.”

“Een bord met een streep erdoor is toch duidelijk genoeg?”

Decaluwé was erg aangedaan van het nieuws dit weekend. “We zijn ten einde raad. Ieder jaar zeg ik opnieuw dat de zee geen zwembad is en proberen we de mensen te sensibiliseren. Maar de mensen moeten het zelf beseffen. Men moet zich aan de regels houden, zodat het voor iedereen veiliger is. 5 jaar geleden zei ik al dat mensen, die in een onbewaakte zone gaan zwemmen en gered moeten worden zelf de kosten van de reddingsoperatie zouden moeten betalen. Want daar komt heel wat extra moeite bij kijken.”

Meer respect voor de redders

De komende zomermaanden verwachten ze aan de kust heel wat eendagjestoeristen. “Veel zal ook afhangen van het weer. Maar voor de horeca en het toerisme hopen we natuurlijk dat er veel mensen naar de kust kunnen komen. We vragen wel dat mensen luisteren naar de redders en hen ook respecteren. We hebben al verschillende keren gehad dat er mensen agressief doen tegen redders en hen verwijten, wanneer ze teruggefloten worden uit het water. Maar de redders willen juist mensen helpen.”

Op 12 juli wordt er een grote reddingsoefening gehouden. “Daar worden de nodige procedures ieder jaar opnieuw getest en bijgesteld waar het nodig is. De kust is heel goed voorbereid, maar we kunnen geen wonderen verrichten. Als de reddingsposten bijvoorbeeld ‘s avonds dichtgaan, moet men ook niet meer gaan zwemmen in zee”, besluit gouverneur Decaluwé. Ook deze zomer zullen er opnieuw extra mankrachten van de politie in het binnenland ingezet worden verspreid over de kust.