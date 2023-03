Golfkarretjes verhuizen van Wijtschate naar Wulvergem

Met de opendeurdag van nu zaterdag 18 maart gaat de Wulver in Wulvergem officieel open. Aan het eerder opgestarte verhaal van de verhuur van golfkarretjes bieden Johan Rousseré (49), Mary Degroote (54) en de twee zonen Robbrecht (19) en Ruben (21) nu een totale belevenis aan op de boerderij.

Wulver, zo heet de site gelegen in het dorp Wulvergem. “Met de figuur van Wulver kan ik me zeker vereenzelvigen”, lacht Johan. “Hij zorgde telkens weer voor een goede maaltijd, net als wij nu zullen doen.” Op de boerderij bevinden zich zes runderen van het ras West-Vlaams rood die voor consumptie gekweekt worden. Daarnaast zijn er ook schapen van het ras van de Ardeense Voskop. “Deze schapen hebben een goed slachtrendement en ze produceren vlees van uitstekende kwaliteit en smaak.” Om de bezoekers de kans te geven om de boerderij te ontdekken werd een wandelpad aangelegd van 400 meter. “We vergezellen graag onze gasten om wat uitleg te geven bij onze konijnen, ons hangbuikvarken, onze schapen en onze koeien.” Het wandelpad krijgt straks ook een uitbreiding naar de aan de overkant gelegen Pelgrim.

Golfkarretjes

Daarnaast biedt de familie ook de verhuur van golfkarretjes aan. Dit deden ze eerder ook al op hun locatie in Wijtschate. “De golfkarretjes zijn elektrisch en heel makkelijk te bedienen en maken weinig lawaai. Aan elk golfkarretje is er ook een zeil voorzien. De elektrische golfkarretjes hebben een autonomie van +/- 35-40 km en rijden aan een snelheid van +/-25 km/u. De gebruiker krijgt een oplaadkabel mee en een mapje met de mogelijke oplaadpunten. We bieden huisgemaakte routes via de GPS.”

Met de opening van de site de Wulver en de nakende opening van het café Basse Ville ontwaakt het kleinste dorp van Heuvelland stilaan maar zeker uit een zeer lange slaap. Tot voorheen bracht De Pelgrim alleen wat animo in het dorp. (MDN)

De Wulver, Mesenstraat 5, Wulvergem. Meer info op https://golfkarwesthoek.be/