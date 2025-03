Geslaagde krokusvakantie voor toeristische sector aan kust

De toeristische sector aan de kust kijkt erg tevreden terug naar de krokusvakantie. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer. Er werden 850.000 toeristische overnachtingen genoteerd en dat is 30 procent meer dan vorig jaar.

Het hoogste aantal overnachtingen viel tijdens het tweede weekend. Voor de kusthotels waren beide weekends een voltreffer met een gemiddelde bezettingsgraad tot 75 procent. De situatie verschilt van badplaats tot badplaats. Sommige badplaatsen noteerden een hotelbezetting tot ruim 80 procent.

De kust noteerde ongeveer 750 000 dagtoeristen tijdens de krokusvakantie, ongeveer 50 procent meer in vergelijking met vorig jaar. De topdagen vielen in het laatste weekend waarbij tot 150.000 dagtoeristen naar de kust afzakten. Ook zondag 2 maart met allerlei evenementen rond carnaval was een topper met ongeveer 130.000 dagtoeristen

Door de nieuwe regeling van de schoolvakanties in Franstalig België was het twee weken vakantie voor de Franstalige Belgen. Door het iets minder mooie weer tijdens hun eerste week vakantie noteerde Westtoer dat Franstalige Belgen talrijker aanwezig waren in de tweede week, samen met de Vlaamse vakantiegangers. Tijdens deze tweede week waren Franstalige Belgen goed voor 25 procent van de overnachtingen aan de kust.

“De voorbije krokusvakantie was een opsteker voor het toerisme”, zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde en voorzitter Westtoer. “De kust positioneert zich meer dan ooit als een bestemming voor de vier seizoenen. De aangename sfeer in de krokusvakantie is een mooi verlengstuk van de nieuwe campagne ‘Zeemodus, unieke staat van zijn aan de kust’.”