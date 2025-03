Genieten geblazen! Eerste strandbars openen onder stralende zon in Knokke-Heist: “Waarom wachten? Het weerzien met de klanten is fantastisch”

Net op de dag dat België het warmste plekje van Europa was, openden aan onze kust de eerste strandbars de deuren. Knokke Strand in Knokke was de allereerste en dat blijkt geen toeval. Om 12 uur stipt verwelkomde Barbara Hancart (39) de eerste klanten op haar strand. En dat werd meteen een blij weerzien. “Elk jaar proberen we zo snel als mogelijk te openen”, glimlacht Barbara onder een stralende zon

Een hemelsblauwe lucht, stralende zon, een klein zeebriesje en temperaturen die afklokten in de buurt van 20 graden: het was vrijdagmiddag heerlijk vertoeven op het strand van Knokke-Heist. Ideaal weer voor een strandbar, zou je denken.

En hoewel het merendeel van de 24 stranduitbaters in de kustgemeente nog volop aan de slag is met de opbouw, hoopten enkelen vandaag al te openen. Knokke Strand aan het Lichttorenplein in Knokke was om klokslag 12 uur de eerste. “We zijn klaar én hebben onze controle van de gemeente al achter de rug. Waarom nog wachten dan bij dit prachtige weer?”, zegt zaakvoerster Barbara Hancart (39).

De vrouw staat met een brede glimlach op het strand. Het weerzien met haar vaste klanten is zéér hartelijk. “Of het toeval is dat wij als eersten de deuren openen? Laat ons zeggen dat we elk jaar ons best doen om zo snel als mogelijk te openen. We staan ondertussen ook al enkele decennia op het strand en weten dus wel hoe we zo efficiënt mogelijk de strandbar en cabines kunnen opbouwen”, aldus Barbara. Op de achtergrond genoten de eerste klanten van de rust en zon. Daar hoorde meteen een aperitiefje bij. Hoeft het te verbazen dat er enkel lachende gezichten te zien waren?

Paasvakantie

Bij de buren van het Lichttorenstrand openden ze een uurtje later eveneens de deuren. “Vragen of we er zin in hebben is een open deur intrappen”, glimlacht Kevin Caes. “Het kriebelt om er weer in te vliegen. Ik vind persoonlijk pas rust als alles er staat zoals het moet staan. Laat dat volk dus maar komen!

Weet je dat er zelfs al Duitsers en Luxemburgers belden tijdens de krokusvakantie om ligbedjes te reserveren? Het was stralend weer en ze hoopten bij ons terecht te kunnen. Ik heb ze vriendelijk uitgelegd dat we toen helemaal nog niet open waren”, glimlacht Kevin, die dit jaar 25 jaar Lichttorenstrand viert. “Elke 25ste van de maand gaan we daarom iets speciaals doen. Denk aan een weggeefactie bijvoorbeeld.”

Mooi voorjaar

En zo heeft elk van de 24 stranduitbaters zijn of haar verhaal. Nergens aan onze kust vind je er zoveel als in Knokke-Heist. “Wij mikken eerder op 4 april en de start van de paasvakantie om te openen”, zegt Kurt De Bruyne (51) van Brunello’s Beach Club. “Tussen de krokus- en paasvakantie is er traditioneel toch minder volk aan zee.”

Bij Pura Vida, de strandbar van Frederik Torresan, zijn de opbouwwerken eveneens nog volop bezig. “Volgend weekend openen we sowieso”, zegt Frederik, die ook nog afwacht wat de weersvoorspelling voor aankomend weekend brengt. “We hopen in de eerste plaats op een mooi voorjaar en drukke zomer.”

Dat laatste beaamt Kurt De Bruyne van Brunello’s volmondig. “Vorig jaar hebben we quasi géén voorjaar gehad. Enkel regen en dus nauwelijks mensen die naar het strand trokken. Ja, ik heb zeker slapeloze nachten gekend. Na 17 juli was het plots wél superdruk. Uiteindelijk komt alles dus wel goed, maar een goede start is mooi meegenomen. En sowieso blijft het een machtig beroep in een fantastisch decor.”

